Словения заплаши да блокира европейския път на Сърбия заради архивите на югославските тайни служби

Словения няма да подкрепи по-нататъшния напредък на Сърбия в преговорите за членство в Европейския съюз, докато Белград не предостави архивите на бившите югославски служби за сигурност, свързани със словенската държава. Това заяви словенският премиер Янез Янша след предсрочните парламентарни избори в Сърбия, съобщава БГНЕС.

Позицията на Любляна идва на фона на политическите промени в западната ни съседка и очакванията за ускоряване на европейската ѝ интеграция.

Любляна поставя условие за подкрепата си

Янша подчерта, че Словения би приветствала усилията на новото сръбско управление за по-бързо присъединяване към ЕС, но постави конкретно условие за подкрепата на страната си.

„Ще приветстваме евентуално решение на новите власти в Сърбия да ускорят преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Но няма да дадем съгласие за какъвто и да било напредък, докато Сърбия не предаде на Словения всички архиви на УДБА, СДВ, ЮНА, ЗСНЗ и останалите бивши служби на СФРЮ, които се отнасят до Словения“, заяви премиерът.

Искането обхваща документите на югославската тайна полиция УДБА, нейната наследница – Службата за държавна сигурност, Югославската народна армия и Федералния секретариат на вътрешните работи.

Според словенската страна достъпът до тези архиви е необходим за изясняване на исторически събития и дейността на репресивния апарат на бивша Югославия.

Спорът за архивите засяга и еврокомисаря Марта Кос

Към позицията си Янша приложи коментар на словенския писател и изследовател Игор Омерза, който от години проучва дейността на югославските служби за сигурност.

По-рано тази година Омерза представи книгата си „Комисарката“, посветена на миналото на европейския комисар по разширяването Марта Кос и твърденията за нейни връзки с югославските тайни служби.

Изследователят коментира и изявлението на Кос, че след победата на студентското движение срещу Александър Вучич пред Сърбия се откриват нови възможности за европейска интеграция.

Според Омерза обаче първата стъпка на Белград трябва да бъде предоставянето на документите на федералната и сръбската УДБА, както и на военното контраразузнаване КОС.

Той изрази съмнение, че подобно решение би получило подкрепата на европейския комисар по разширяването.

Историческите престъпления на югославските служби

Искането за отваряне на архивите е свързано и с необходимостта от изясняване на репресиите, извършени след края на Втората световна война.

През 1945 г. югославската комунистическа тайна полиция ОЗНА, която предшества УДБА, участва в масови преследвания и извънсъдебни екзекуции на военнопленници, цивилни граждани и политически противници на новата власт в Словения.

Хиляди хора са убити без съд и присъда, а част от обстоятелствата около тези престъпления продължават да бъдат предмет на исторически изследвания.