99 км/ч, амфетамин, кокаин и смъртта на Милен Цветков: защо съдът постанови предсрочно освобождаване

Граждани се събират днес, 27 октомври, от 18:00 ч. пред Съдебната палата в София под надслов „За Милен! За всички невинни жертви!“. Те настояват решението за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов да бъде отменено.

На 22 октомври Софийският градски съд постанови Николов да бъде освободен условно предсрочно. Той изтърпява деветгодишна присъда за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. По съдебното изчисление Николов е изтърпял 5 години, 7 месеца и 1 ден. Остатъкът от около две години и два месеца е определен за изпитателен срок, а съдът му наложи и пробационна мярка. Решението не е окончателно: докато Софийският апелативен съд не се произнесе по протеста на прокуратурата, Николов остава в затвора.

Защо съдът прие, че може да бъде освободен

За условно предсрочно освобождаване не е достатъчно осъденият да е изтърпял необходимата част от присъдата. Съдът трябва да прецени и дали поведението му показва поправяне.

Софийският градски съд приема, че при Николов има видим напредък и не се установява непосредствен риск да извърши ново престъпление. В заседанието той заявява, че работи в затвора, помага на други лишени от свобода, превежда от два езика и посещава курсове, включително за зависимости и професионално обучение. Съдът отчита участието му в рехабилитационни програми и резултатите от проверките за наркотици.

Прокуратурата оспорва именно извода за поправянето и смята, че Кристиан Николов не бива да бъде освободен предсрочно. Според говорителя на Софийската градска прокуратура Николай Николаев затворническата администрация неколкократно е посочвала, че процесът не е завършен и Николов трябва да изпълни конкретни препоръки. Държавното обвинение иска апелативният съд да отмени определението.

Според магистратите, 28-годишният мъж се е поправил зад решетките, осъзнал е вината си и няма опасност да извърши ново престъпление. Държавното обвинение не е съгласно с мотивите на съда и обжалва освобождаването му.

Как загина Милен Цветков

На Великден — 19 април 2020 г. — Цветков чака на червен светофар със своя Subaru на кръстовището на ул. „Хенрик Ибсен“ и бул. „Черни връх“ в София. Николов управлява Audi Q7 и удря автомобила му отзад.

В мотивите си Върховният касационен съд посочва, че Николов ускорява до около 99 км/ч при ограничение от 50 км/ч. Достига тази скорост на около 16–17 метра от спрялата кола. По делото е установено, че преди катастрофата е употребил амфетамин, кокаин и вещество с активна съставка THC. На кръстовището е имало и други автомобили и пресичащи пешеходци.

Какво означава „евентуален умисъл“

Николов е осъден на девет години затвор и десет години без право да управлява автомобил. Първите две съдебни инстанции приемат, че е причинил смъртта по непредпазливост. Върховният касационен съд променя правната квалификация и приема, че деянието е извършено при евентуален умисъл: Николов е предвиждал тежките последици от начина, по който шофира, и ги е допуснал, а деветгодишната присъда остава в сила.

Кристиан Николов продължава да бъде в затвора, докато не влезе в сила съдебният акт. “При подаване на протест, той ще остане в учреждението, докато не бъде решен правният спор от Апелативния съд в София. След това, ако протестът на Софийска градска прокуратура бъде уважен, той ще може след време пак да се позове на това свое право", обяви говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Тази вечер протестиращите ще поискат отмяна на предсрочното освобождаване. Апелативният съд трябва да реши дали да потвърди преценката на градския съд за поправянето на Николов — и дали той ще изтърпява остатъка от присъдата си извън затвора, под условие.