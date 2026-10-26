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Най-важното от България на 26.10.2026 г.

ЦИК преброи гласовете, кабинетът "Радев" заговори за цензура, ИК на Гюров сезира ЦИК за призив да се гласува за Йотова

ЦИК публикува резултатите от 100% преброени протоколи след изборите за президент на първи тур. Според тях Илияна Йотова 34.759% от гласовете на електората срещу 31.952% за Андрей Гюров. Заради ниска избирателна активност двамата ще отидат на втори тур на 1 ноември.

Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, е подал сигнал до Централната избирателна комисия (ЦИК) срещу министър-председателя Румен Радев за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс. Поводът са негови изявления в подкрепа на Илияна Йотова преди балотажа на 1 ноември, разпространени чрез официалните информационни канали на Министерския съвет.

След като от Инициативния комитет на Андрей Гюров заявиха, че е нарушение на Изборния кодекс от правителството да се агитира за единия кандидат за президентския пост, от Министерския съвет публикуваха текст, в който се казва

"Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери".

 

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