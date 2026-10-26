Най-важното от България на 26.10.2026 г.

ЦИК публикува резултатите от 100% преброени протоколи след изборите за президент на първи тур. Според тях Илияна Йотова 34.759% от гласовете на електората срещу 31.952% за Андрей Гюров. Заради ниска избирателна активност двамата ще отидат на втори тур на 1 ноември.

Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, е подал сигнал до Централната избирателна комисия (ЦИК) срещу министър-председателя Румен Радев за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс. Поводът са негови изявления в подкрепа на Илияна Йотова преди балотажа на 1 ноември, разпространени чрез официалните информационни канали на Министерския съвет.

След като от Инициативния комитет на Андрей Гюров заявиха, че е нарушение на Изборния кодекс от правителството да се агитира за единия кандидат за президентския пост, от Министерския съвет публикуваха текст, в който се казва:

"Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери".