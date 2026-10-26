Най-важното от спорта на 26.10.2026 година

ЦСКА удари Лудогорец и оглави Първа лига

ЦСКА победи Лудогорец с 2:0 в дербито от 12-ия кръг на Първа лига. Анжело Мартино откри резултата в 27-ата минута, след като засече на далечната греда центриране на Леандро Годой. След гола домакините установиха по-траен контрол, а Хендрик Бонман спаси опасни удари на Стефано Сенси и Мохамед Брахими.

Лудогорец потърси изравняването след почивката, но Фьодор Лапоухов се справи с най-опасния удар на Квадво Дуа. В заключителните минути Исак Соле намери Годой в наказателното поле и нападателят оформи крайното 2:0.

С успеха ЦСКА събра 30 точки и излезе начело в класирането пред Левски, който има 28 точки и мач по-малко. Лудогорец остава с 26 пункта. Това беше последното домакинство на „червените“ на Националния стадион преди завръщането им на обновената „Българска армия“ срещу Славия на 31 октомври.

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия завършиха 0:0 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Домакините създадоха първата добра възможност още в четвъртата минута, но Иван Андонов спаси удара на Парвиз Умарбаев, а Юлиан Илиев стреля над вратата при добавката. За гостите Георги Шопов пропусна от добра позиция, след като замени принудително Кристиян Стоянов.

Чистите положения останаха малко и след почивката. Ключовият момент настъпи в 70-ата минута, когато Ивайло Иванов получи втори жълт картон за нарушение срещу Роберто Райчев и остави Локомотив с десет души.

Славия не успя да се възползва от численото си превъзходство. Емил Стоев отправи удар от дистанция, но Боян Милосавлевич се намеси сигурно и двата отбора поделиха точките.

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА обяви началото на продажбата на билети за първия официален мач на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“.

„Червените“ ще се завърнат в своя дом със столично дерби срещу Славия от 14-ия кръг на Първа лига. Двубоят ще се играе на 31 октомври от 19:30 часа.

Продажбата стартира на 27 октомври, когато онлайн билети ще могат да закупят единствено притежателите на абонаментни карти на ЦСКА за сезон 2025/26. Всеки от тях ще има право на един пропуск след регистриране на картата си.

Останалите билети ще бъдат пуснати в свободна продажба на 28 октомври. Те ще бъдат достъпни за всички притежатели на валидна фен карта на ЦСКА.

Кирил Милов донесе първия медал на България от Световното в Астана

Кирил Милов спечели първия медал за България на Световното първенство по борба в Астана. Националът стигна до бронзовото отличие в категория до 97 кг на класическия стил след категорична победа над австриеца Маркус Рагингер.

Отличието е трето за българския борец от световни първенства. Той има и два сребърни медала, спечелени в Будапеща през 2018 и Белград през 2022 година.

По пътя към бронза в Астана Милов записа три победи и достигна до полуфиналите. Там той отстъпи с 5:7 пред беларусина Кирил Маскевич и беше изпратен в схватката за третото място.

Семен Новиков е на финал на Световното, Едмонд Назарян ще се бори за бронз

Семен Новиков се класира за финала в категория до 87 килограма класически стил на Световното първенство по борба в Астана. Олимпийският шампион победи Мухамадкодир Расулов от Узбекистан с 2:0 в тежка полуфинална схватка.

В битката за световната титла българинът ще се изправи срещу Алиреза Мохмадипиани. Финалът ще повтори сблъсъка за олимпийското злато в Париж, когато Новиков победи иранския борец.

Едмонд Назарян няма да участва във финала на категория до 63 килограма. Българският национал загуби полуфиналната си среща с 4:12 от Карен Асланян от Армения и ще се бори за бронзовото отличие.

Съперникът на Назарян в битката за бронза ще бъде определен след репешажите. По-късно Кирил Милов също ще излезе на тепиха в спор за третото място в категория до 97 килограма.