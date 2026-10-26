Ограничено движение при 11-ия км на Северната тангента в посока Пловдив

Движението в дясната активна лента при 11-ия километър на Северната скоростна тангента в посока към Пловдив е временно ограничено. Причината за затруднението е аварирало превозно средство, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На мястото има екипи на „Пътна полиция“, които регулират преминаващия трафик.

Това е пореден случай на затруднения в този участък, след като преди броени дни пътнотранспортно произшествие наложи временно ограничаване на трафика и при нулевия километър на Северната скоростна тангента в посока към ГКПП „Калотина“.