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Ограничено движение при 11-ия км на Северната тангента в посока Пловдив

Ограничено движение при 11-ия км на Северната тангента в посока Пловдив
БТА

Причината за затруднението е аварирало превозно средство

Движението в дясната активна лента при 11-ия километър на Северната скоростна тангента в посока към Пловдив е временно ограничено. Причината за затруднението е аварирало превозно средство, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На мястото има екипи на „Пътна полиция“, които регулират преминаващия трафик. 

Това е пореден случай на затруднения в този участък, след като преди броени дни пътнотранспортно произшествие наложи временно ограничаване на трафика и при нулевия километър на Северната скоростна тангента в посока към ГКПП „Калотина“. 

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