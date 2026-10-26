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Белингам е 11-и за „Златната топка“, Винисиус остана извън топ 15

Белингам е 11-и за „Златната топка“, Винисиус остана извън топ 15
АП/БТА

Първите позиции в класацията започнаха да стават ясни часове преди церемонията в Лондон.

Организаторите на „Златната топка“ започнаха постепенно да обявяват крайното класиране за 2026 година. Защитникът на Барселона Пау Кубарси зае 12-ото място, а Ашраф Хакими и Витиня от Пари Сен Жермен се наредиха непосредствено след него.

Винисиус Жуниор остана на 17-а позиция след сезон, в който Реал Мадрид не успя да спечели голям трофей. Деклан Райс е 15-и, а Феран Торес заема 16-ото място.

Пари Сен Жермен има сериозно присъствие в обявената част от класацията. Освен Хакими и Витиня, сред играчите от 30-о до 12-о място попаднаха Жоао Невеш, Уилиан Пачо, Нуно Мендеш и Маркиньос.

Класирането до момента:

11. Джуд Белингам - Реал Мадрид

12. Пау Кубарси - Барселона

13. Ашраф Хакими - Пари Сен Жермен

14. Витиня - Пари Сен Жермен

15. Деклан Райс - Арсенал

16. Феран Торес - Барселона, Пари Сен Жермен

17. Винисиус Жуниор - Реал Мадрид

18. Марк Кукурея - Челси, Реал Мадрид

19. Жоао Невеш - Пари Сен Жермен

20. Уилиан Пачо - Пари Сен Жермен

21. Габриел Магаляеш - Арсенал

22. Лаутаро Мартинес - Интер

23. Нуно Мендеш - Пари Сен Жермен

24. Луис Диас - Байерн Мюнхен

25. Маркиньос - Пари Сен Жермен

26. Дайо Упамекано - Байерн Мюнхен

27. Бруно Фернандеш - Манчестър Юнайтед

28. Хулиан Киньонес - Ал Кадсия

29. Уилям Салиба - Арсенал

29. Садио Мане - Ал Насър

Официалната церемония започва в 22:00 часа българско време, а звездите ще преминат по червения килим от 20:00 часа. Събитието ще се проведе в театър „Лондон Паладиум“.

Лондон приема церемонията за първи път в историята. Изборът на британската столица е свързан със 70-годишнината на наградата и първия ѝ носител Стенли Матюс, който печели отличието през 1956 година.

Основните претенденти да наследят Усман Дембеле са Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Сред кандидатите в челната десетка са още Лионел Меси, Родри, Майкъл Олисе и самият Дембеле.

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