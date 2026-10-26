Белингам е 11-и за „Златната топка“, Винисиус остана извън топ 15
Първите позиции в класацията започнаха да стават ясни часове преди церемонията в Лондон.
Организаторите на „Златната топка“ започнаха постепенно да обявяват крайното класиране за 2026 година. Защитникът на Барселона Пау Кубарси зае 12-ото място, а Ашраф Хакими и Витиня от Пари Сен Жермен се наредиха непосредствено след него.
Винисиус Жуниор остана на 17-а позиция след сезон, в който Реал Мадрид не успя да спечели голям трофей. Деклан Райс е 15-и, а Феран Торес заема 16-ото място.
Пари Сен Жермен има сериозно присъствие в обявената част от класацията. Освен Хакими и Витиня, сред играчите от 30-о до 12-о място попаднаха Жоао Невеш, Уилиан Пачо, Нуно Мендеш и Маркиньос.
Класирането до момента:
11. Джуд Белингам - Реал Мадрид
12. Пау Кубарси - Барселона
13. Ашраф Хакими - Пари Сен Жермен
14. Витиня - Пари Сен Жермен
15. Деклан Райс - Арсенал
16. Феран Торес - Барселона, Пари Сен Жермен
17. Винисиус Жуниор - Реал Мадрид
18. Марк Кукурея - Челси, Реал Мадрид
19. Жоао Невеш - Пари Сен Жермен
20. Уилиан Пачо - Пари Сен Жермен
21. Габриел Магаляеш - Арсенал
22. Лаутаро Мартинес - Интер
23. Нуно Мендеш - Пари Сен Жермен
24. Луис Диас - Байерн Мюнхен
25. Маркиньос - Пари Сен Жермен
26. Дайо Упамекано - Байерн Мюнхен
27. Бруно Фернандеш - Манчестър Юнайтед
28. Хулиан Киньонес - Ал Кадсия
29. Уилям Салиба - Арсенал
29. Садио Мане - Ал Насър
Официалната церемония започва в 22:00 часа българско време, а звездите ще преминат по червения килим от 20:00 часа. Събитието ще се проведе в театър „Лондон Паладиум“.
Лондон приема церемонията за първи път в историята. Изборът на британската столица е свързан със 70-годишнината на наградата и първия ѝ носител Стенли Матюс, който печели отличието през 1956 година.
Основните претенденти да наследят Усман Дембеле са Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Сред кандидатите в челната десетка са още Лионел Меси, Родри, Майкъл Олисе и самият Дембеле.