Новини
Търси
Подкаст
Свят

Предизборно Нетаняху се похвали с подкрепата на Тръмп

Предизборно Нетаняху се похвали с подкрепата на Тръмп
АП/БТА

„Той има още две години от мандата си и ви призовава да гласувате за мен“, каза израелският премиер

Премиерът Бенямин Нетаняху се похвали в навечерието на изборите в Израел с подкрепата, която е получил от Доналд Тръмп, загатвайки, че двамата лидери биха могли да възобновят войната си срещу Иран, предава Ройтерс.

„Американският президент Доналд Тръмп демонстрира приятелство, каквото никога досега не е съществувало между израелски премиер и американски президент. И е малко вероятно някога отново да имаме толко приятелски настроен президент“, каза Нетаняху в телевизионна изява. „Той има още две години от мандата си и ви призовава да гласувате за мен.“

В своя публикация в социалните мрежи в неделя Тръмп, който започна съвместно с Нетаняху войната срещу Иран през февруари, заяви: „Гласувайте за Биби Нетаняху за министър-председател, трябва да довършим работата, която започнахме!“

Нетаняху допълни, че Тръмп е готов да предприеме действия, „които накрая, най-после, ще премахнат иранската заплаха“, но само докато самият Нетаняху остава на власт.

„И аз вече дадох инструкции на Мосад и на ЦАХАЛ (армията) да свалят този режим, да свалят този режим, защото това е единственият начин да се сложи край на тази заплаха“, коментира Нетаняху, визирайки основната разузнавателна служба и армията на Израел.

Запитана за коментар относно изявленията на Нетаняху, заместник-прессекретарят на Белия дом Ана Кeли заяви по имейл: „Както президентът Тръмп заяви, Иран се намира в много лошо състояние, както икономически, така и военно, и блокадата ще остане в пълна сила и действие, докато петролът протича в рекордни количества барели през Ормузкия пролив.“

„Съединените щати няма да атакуват Иран в нито един момент преди междинните избори“, добави Кели, имайки предвид вота в САЩ на 3 ноември.

Основният опонет на Нетаняху, центристът и бивш началник на генералния щаб на армията Гaди Айзенкот, публикува свои коментари в социалните мрежи, в които похвали Тръмп като „истински приятел на Израел“.

„Оценявам неговите усилия и ангажимента му към сигурността на Израел и съм уверен, че той ще работи в пълно сътрудничество с всеки лидер, избран от народа.“

Гласуването във вторник, което е първото за Израел след нападенията на Хамас от 7 октомври 2023 г., е първата възможност за избирателите да дадат своята присъда за най-тежкия провал в сигурността от поколения насам и последвалите войни на множество фронтове.

Тъй като Нетаняху вече е начело на най-дясното правителство в историята на Израел, политиката се измести още по-надясно. Почти всички партии, водени от евреи, включително тази на войнствено настроения Айзенкот, сега се противопоставят на „решението за две държави“, което беше в основата на десетилетия мирни преговори с палестинците.

Много гласоподаватели обаче казват, че разделителната политика на най-дълго управлявалия лидер на Израел отслабва страната. Проучванията показват, че партията на Нетаняху „Ликуд“ ще загуби места, което потенциално може да лиши коалицията му от десни, крайнодесни и ултраортодоксални партии от крехкото ѝ мнозинство.

Айзенкот и редица опозиционни партии, вариращи от остатъците на център-лявото до десницата, също нямат ясен път за свалянето му от власт.

Още по темата

Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим

Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кораб гори край бреговете на Ирак

Кораб гори край бреговете на Ирак

Най-важното от света на 26.10.26-та г.

Най-важното от света на 26.10.26-та г.

Зеленски удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна

Зеленски удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна

Израел отхвърли обвиненията на ООН за геноцид като пропаганда

Израел отхвърли обвиненията на ООН за геноцид като пропаганда

Руски ракетни удари по Харков отнеха живота на двама души

Руски ракетни удари по Харков отнеха живота на двама души

Водещи

"Мяра": Около 120 хил. привърженици на ГЕРБ са гласували на президентските избори

"Мяра": Около 120 хил. привърженици на ГЕРБ са гласували на президентските избори

Най-важното от България на 26.10.2026 г.

Най-важното от България на 26.10.2026 г.

Костадин Ангелов: Време е Радев да отвори третия плик

Костадин Ангелов: Време е Радев да отвори третия плик

Кораб гори край бреговете на Ирак

Кораб гори край бреговете на Ирак

  • Преди 22 минути
Най-важното от света на 26.10.26-та г.

Най-важното от света на 26.10.26-та г.

  • Преди 34 минути
Готвят програма срещу насилието за почти 100 000 гимназисти

Готвят програма срещу насилието за почти 100 000 гимназисти

Ограничено движение при 11-ия км на Северната тангента в посока Пловдив

Ограничено движение при 11-ия км на Северната тангента в посока Пловдив

Най-важното от спорта на 26.10.2026 година

Най-важното от спорта на 26.10.2026 година

  • Преди 60 минути
Зеленски удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна

Зеленски удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна

  • Преди 1 час
Израел отхвърли обвиненията на ООН за геноцид като пропаганда

Израел отхвърли обвиненията на ООН за геноцид като пропаганда

  • Преди 1 час
ЦСКА удари Лудогорец и оглави Първа лига

ЦСКА удари Лудогорец и оглави Първа лига

  • Преди 2 часа
Пиян шофьор обърна кола по таван при рисково изпреварване край Плевен

Пиян шофьор обърна кола по таван при рисково изпреварване край Плевен

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който последната дума отстъпва място на полезното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който последната дума отстъпва място на полезното решение

  • Преди 2 часа
Два еднакви джипа пред дома на Слави Бинев в минутите на убийството

Два еднакви джипа пред дома на Слави Бинев в минутите на убийството

  • Преди 2 часа
Организират протест срещу освобождаването на Кристиан, убил с колата си Милен Цветков

Организират протест срещу освобождаването на Кристиан, убил с колата си Милен Цветков