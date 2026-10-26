Предизборно Нетаняху се похвали с подкрепата на Тръмп

Премиерът Бенямин Нетаняху се похвали в навечерието на изборите в Израел с подкрепата, която е получил от Доналд Тръмп, загатвайки, че двамата лидери биха могли да възобновят войната си срещу Иран, предава Ройтерс.

„Американският президент Доналд Тръмп демонстрира приятелство, каквото никога досега не е съществувало между израелски премиер и американски президент. И е малко вероятно някога отново да имаме толко приятелски настроен президент“, каза Нетаняху в телевизионна изява. „Той има още две години от мандата си и ви призовава да гласувате за мен.“

В своя публикация в социалните мрежи в неделя Тръмп, който започна съвместно с Нетаняху войната срещу Иран през февруари, заяви: „Гласувайте за Биби Нетаняху за министър-председател, трябва да довършим работата, която започнахме!“

Нетаняху допълни, че Тръмп е готов да предприеме действия, „които накрая, най-после, ще премахнат иранската заплаха“, но само докато самият Нетаняху остава на власт.

„И аз вече дадох инструкции на Мосад и на ЦАХАЛ (армията) да свалят този режим, да свалят този режим, защото това е единственият начин да се сложи край на тази заплаха“, коментира Нетаняху, визирайки основната разузнавателна служба и армията на Израел.

Запитана за коментар относно изявленията на Нетаняху, заместник-прессекретарят на Белия дом Ана Кeли заяви по имейл: „Както президентът Тръмп заяви, Иран се намира в много лошо състояние, както икономически, така и военно, и блокадата ще остане в пълна сила и действие, докато петролът протича в рекордни количества барели през Ормузкия пролив.“

„Съединените щати няма да атакуват Иран в нито един момент преди междинните избори“, добави Кели, имайки предвид вота в САЩ на 3 ноември.

Основният опонет на Нетаняху, центристът и бивш началник на генералния щаб на армията Гaди Айзенкот, публикува свои коментари в социалните мрежи, в които похвали Тръмп като „истински приятел на Израел“.

„Оценявам неговите усилия и ангажимента му към сигурността на Израел и съм уверен, че той ще работи в пълно сътрудничество с всеки лидер, избран от народа.“

Гласуването във вторник, което е първото за Израел след нападенията на Хамас от 7 октомври 2023 г., е първата възможност за избирателите да дадат своята присъда за най-тежкия провал в сигурността от поколения насам и последвалите войни на множество фронтове.

Тъй като Нетаняху вече е начело на най-дясното правителство в историята на Израел, политиката се измести още по-надясно. Почти всички партии, водени от евреи, включително тази на войнствено настроения Айзенкот, сега се противопоставят на „решението за две държави“, което беше в основата на десетилетия мирни преговори с палестинците.

Много гласоподаватели обаче казват, че разделителната политика на най-дълго управлявалия лидер на Израел отслабва страната. Проучванията показват, че партията на Нетаняху „Ликуд“ ще загуби места, което потенциално може да лиши коалицията му от десни, крайнодесни и ултраортодоксални партии от крехкото ѝ мнозинство.

Айзенкот и редица опозиционни партии, вариращи от остатъците на център-лявото до десницата, също нямат ясен път за свалянето му от власт.