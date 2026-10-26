Нихал Йозерган: Социолозите успаха нашите избиратели

Не сме подценили президентските избори, но социологическите прогнози създадоха усещане за сигурна победа на Илияна Йотова и това демобилизира част от нашите избиратели. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Нихал Юзерган пред bTV, коментирайки резултатите от първия тур на президентските избори.

По думите ѝ по-малката от очакваната преднина на Йотова се дължи на съвкупност от фактори, сред които изграждането на партийните структури, ниската избирателна активност и предварителните социологически прогнози. „Социолозите за пореден път подведоха избирателите, като ги успаха или успокоиха по някакъв начин, че така или иначе ни е вързана в кърпа тази победа“, коментира тя.

Юзерган подчерта, че отговорността за резултатите не може да бъде търсена единствено от „Прогресивна България“, тъй като кандидатурата на Йотова е подкрепена и от БСП.

Депутатката призна, че значителна част от симпатизантите на формацията не са отишли до урните, но изрази очакване за по-сериозна мобилизация на балотажа. Тя припомни, че на парламентарните избори на 19 април „Прогресивна България“ е получила подкрепа както от леви, така и от десни избиратели. Според нея върху избирателната активност са повлияли и позициите на ГЕРБ и ДПС. Юзерган предположи, че избирателите на двете формации са били демотивирани да участват във вота, включително чрез неофициални партийни указания.

Тя отчете и пропуск в кампанията зад граница, като посочи, че представителите на „Прогресивна България“ не са потърсили достатъчно активно подкрепата на българските избиратели в Турция, за разлика от Андрей Гюров и Георги Кандев, които са провели срещи с представители на изселнически организации.

Балотажът и противопоставянето „война или мир“

По отношение на предстоящия втори тур Юзерган заяви, че очаква избирателите с антивоенни нагласи да подкрепят Илияна Йотова.