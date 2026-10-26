Нихал Йозерган: Социолозите успаха нашите избиратели
Значителна част от симпатизантите на формацията не са отишли до урните, призна тя
Не сме подценили президентските избори, но социологическите прогнози създадоха усещане за сигурна победа на Илияна Йотова и това демобилизира част от нашите избиратели. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Нихал Юзерган пред bTV, коментирайки резултатите от първия тур на президентските избори.
По думите ѝ по-малката от очакваната преднина на Йотова се дължи на съвкупност от фактори, сред които изграждането на партийните структури, ниската избирателна активност и предварителните социологически прогнози.
„Социолозите за пореден път подведоха избирателите, като ги успаха или успокоиха по някакъв начин, че така или иначе ни е вързана в кърпа тази победа“, коментира тя.
Юзерган подчерта, че отговорността за резултатите не може да бъде търсена единствено от „Прогресивна България“, тъй като кандидатурата на Йотова е подкрепена и от БСП.
Депутатката призна, че значителна част от симпатизантите на формацията не са отишли до урните, но изрази очакване за по-сериозна мобилизация на балотажа. Тя припомни, че на парламентарните избори на 19 април „Прогресивна България“ е получила подкрепа както от леви, така и от десни избиратели.
Според нея върху избирателната активност са повлияли и позициите на ГЕРБ и ДПС. Юзерган предположи, че избирателите на двете формации са били демотивирани да участват във вота, включително чрез неофициални партийни указания.
Тя отчете и пропуск в кампанията зад граница, като посочи, че представителите на „Прогресивна България“ не са потърсили достатъчно активно подкрепата на българските избиратели в Турция, за разлика от Андрей Гюров и Георги Кандев, които са провели срещи с представители на изселнически организации.
Балотажът и противопоставянето „война или мир“
По отношение на предстоящия втори тур Юзерган заяви, че очаква избирателите с антивоенни нагласи да подкрепят Илияна Йотова.
„Антивоенно настроените хора в тази страна ще гласуват за Йотова“, заяви тя, като подчерта, че независимо от по-малката от очакваната преднина именно Йотова е победителят на първия тур.
Депутатката постави под въпрос и позициите на Андрей Гюров по темата за мира, като припомни подписаното от него в качеството му на служебен министър-председател 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна.
Тя защити политическия и международния опит на Йотова, като изтъкна кариерата ѝ като народен представител, евродепутат и вицепрезидент. Същевременно отправи критики към предизборните послания на Гюров, обвинявайки го, че обещава действия, които излизат извън конституционните правомощия на държавния глава.
Като пример посочи негово предизборно послание, свързано с регулирането на цените, и припомни, че България е парламентарна република, в която президентът има предимно представителни функции.