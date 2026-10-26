Пиян шофьор обърна кола по таван при рисково изпреварване край Плевен

Полицията задържа шофьор след пътен инцидент на трасето между Плевен и село Ясен, информира пресцентърът на МВР в Плевен чрез говорителя си Мариана Цветкова, предава БТА.

Сигналът за произшествието е подаден в дежурната на МВР тази вечер в 17:22 часа. Според първоначалните данни 39-годишен водач, пътуващ в посока към Плевен, е изгубил управление над автомобила си по време на маневра за изпреварване. Превозното средство се е поднесло и е ударило странично друга кола, зад чийто волан е седял 52-годишен шофьор. Вследствие на сблъсъка изпреварваният автомобил се е обърнал по таван на пътното платно. Говорителят на дирекцията уточни, че при инцидента, за щастие, няма ранени хора.

Изпратените на място служители на „Пътна полиция“ са тествали участниците за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел стойност над 1.2 промила в издишания въздух от 39-годишния виновник – нарушение, което съгласно Наказателния кодекс се класифицира като престъпление. На мъжа е предоставен талон за кръвна проба и той е прибран в ареста за денонощие.

Към момента разследващите извършват огледи на местопроизшествието, за да изяснят всички детайли около инцидента.