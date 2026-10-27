Русия атакува военни заводи и пътна инфраструктура на Киев

В Киев снощните руски атаки са поразили предприятия от военно-промишления комплекс, специализирани в производството и съхранението на крилати ракети и безпилотни апарати. По информация от Министерството на отбраната на Русия, разпространена от ТАСС и Ройтерс, ударите са нанесени с дронове и високоточни оръжия, като при тях са засегнати още транспортна инфраструктура в столицата, логистичен център в Харковска област, както и военни плавателни съдове на украинската армия.

Според кмета на Киев Виталий Кличко сред тежко пострадалите обекти е Южният мост над река Днепър, който е ключова транспортна връзка за града. Разрушена е част от инфраструктурата на метрото, която преминава по съоръжението. Украинските военновъздушни сили съобщават за над 10 изстреляни балистични ракети от страна на Москва. В резултат на нападенията в столицата има една жертва и 14 ранени, повечето от които са студенти от местно общежитие. Поражения има и по сгради на болници.

В същото време се съобщава за жертви и след украински атаки. В окупираната част на Запорожка област дрон е поразил пътнически автобус, причинявайки смъртта на един човек и ранявайки други 30 души, по данни на назначения от Русия ръководител на региона Евгений Балицки. На руска територия, в град Брянск, също се съобщава за едно загинал и шестима ранени след удар с украински безпилотен апарат, потвърди областният губернатор Егор Ковалчук.