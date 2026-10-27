За трети път: Нови обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

Американското министерство на правосъдието предприе трети опит за наказателно преследване на бившия директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) Джеймс Коми. Този път той е обвинен в неправомерно разкриване на класифицирана информация, свързана с националната сигурност на САЩ, съобщава Ройтерс.

Обвиненията стават ясни от съдебни документи, оповестени в понеделник, 26 октомври. Според тях Коми е заподозрян в предаване на информация, свързана с националната отбрана, както и в заговор за нейното разпространение през октомври 2016 г.

Разследващите твърдят, че бившият ръководител на ФБР е предоставил класифицирани данни на журналист от американския вестник „Ню Йорк Таймс“.

Коми отрича обвиненията

Бившият директор на ФБР, който от години е сред най-острите критици на президента Доналд Тръмп, отхвърли обвиненията.

Във видео, публикувано в Инстаграм, Коми коментира действията на Министерството на правосъдието с думите: „Ето, започват отново“.

„Все още съм невинен“, категоричен беше той.

Адвокатите му вече са внесли искане за прекратяване на производството, като настояват, че обвиненията са юридически необосновани.

Защитата посочва, че предполагаемото нарушение е извършено преди десет години и срокът за повдигане на обвинение е изтекъл.

Спор около давностния срок

От Министерството на правосъдието на САЩ обясниха, че документите са внесени на 5 октомври с цел да бъде предотвратено изтичането на десетгодишния давностен срок.

Материалите по делото първоначално са били засекретени, но впоследствие са оповестени по искане на адвокатите на Коми.

Говорител на ведомството определи използваната правна процедура като широко призната практика във федералните съдилища.

„Това е продължаващо наказателно разследване и няма да коментираме повече“, заявиха от министерството.

Предстои съдът да прецени дали предприетите действия са достатъчни за спазване на законовите срокове. По новия случай все още няма обвинителен акт, одобрен от голямо жури.

Продължаващият конфликт между Тръмп и Коми

Това е третият случай, в който американското Министерство на правосъдието предприема действия срещу бившия директор на ФБР.

По-рано Коми беше обвинен в предоставяне на неверни показания пред Конгреса във връзка с изтичане на информация към медиите. Делото обаче беше прекратено от съдия.

Срещу него има и друго производство, свързано с публикация в социалните мрежи, която според обвинението представлява заплаха срещу Доналд Тръмп.

Коми оглавяваше ФБР до май 2017 г., когато беше уволнен от Тръмп по време на първия му президентски мандат.

Отношенията между двамата се обтегнаха особено силно след започналото разследване за предполагаема руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г.