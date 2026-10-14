Директорът на ФБР пристигна в Русия

Директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) Каш Пател е пристигнал в Русия за среща, съобщи МС Ен Би Си Нюз, позовавайки се на свои източници. Информацията беше разпространена от ТАСС и Ройтерс.

Ройтерс уточнява, че не е успяла да потвърди новината чрез независим източник. Към момента представители на ФБР не са коментирали съобщението.

Според МС Ен Би Си Нюз визитата на Пател ще продължи два дни, като в програмата му са включени посещения в Москва и Санкт Петербург.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред ТАСС, че няма коментар по информацията за пътуването на директора на ФБР до Русия. Той отбеляза, че подобни посещения почти никога не се обявяват предварително.