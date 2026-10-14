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Руски удари оставиха над 600 000 домакинства в Украйна без ток, най-малко седем души загинаха

Руски удари оставиха над 600 000 домакинства в Украйна без ток, най-малко седем души загинаха
АР/БТА

По информация на Зеленски руските сили са използвали 39 балистични ракети и над 102 безпилотни летателни апарата

Най-малко 600 000 домакинства в Украйна са останали без електрозахранване след масирана руска атака през изминалата нощ, при която са загинали най-малко седем души, съобщи ДПА, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски и местната полиция.

По информация на Зеленски руските сили са използвали 39 балистични ракети и над 102 безпилотни летателни апарата срещу енергийната система и други обекти от критичната инфраструктура на Украйна. Сериозни поражения са нанесени на 26 енергийни обекта, както и на четири съоръжения, свързани с добива и преработката на нефт и природен газ.

Украинската полиция съобщи, че петима души са загинали в Киев, а други двама са намерили смъртта си при атаките в Днепропетровска област. Там са регистрирани и шестима ранени.

Зеленски обвини Русия, че не се съобразява с призива на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на атаките срещу енергийни обекти. Украинският държавен глава призова САЩ да наложат строги санкции на Москва и да осигурят на Киев допълнителни системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Руското министерство на отбраната потвърди, че руските въоръжени сили са нанесли удари по комуникационна и енергийна инфраструктура в Киев, в районите около столицата и в Харковска област. От ведомството заявиха, че атакуваните обекти са свързани с дейността на украинската армия и отбранителната промишленост.

От своя страна руските власти съобщиха за прехващането на 902 украински дрона над територията на Русия и анексирания Крим. При атака с безпилотен летателен апарат в град Балаково, Саратовска област, е загинал един човек, съобщиха местните власти.

Междувременно Кремъл заяви, че конкретните условия на обявеното от Доналд Тръмп прекратяване на ударите по енергийни обекти в Русия и Украйна все още не са договорени и разговорите по въпроса продължават, предаде Ройтерс.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков направи изявлението в отговор на въпрос дали нощните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура означават, че Москва не приема договореността.

„Дали е уточнено нещо конкретно? Не. Именно затова работата в тази насока продължава“, заяви Песков.

 
 
 

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