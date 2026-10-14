Новини
Търси
Подкаст
Свят

Двама убити при руска ракетна атака срещу Киев

Двама убити при руска ракетна атака срещу Киев
БТА/АП

Зеленски посочи, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура

Руските сили нанесоха удар по Киев с балистични ракети, при който бяха убити двама души в жилищен блок и бе поразена топлоелектрическа централа, предаде Ройтерс.

Това бе втората атака в рамките на 24 часа, за която Украйна не получи предупреждение от западните си съюзници.

Президентът Володимир Зеленски посочи, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. По думите му е несправедливо Киев да понася атаки без да получава предупреждения от партньорите си и добави, че според разузнавателна информация е вероятно да последват още удари.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че при удара по девететажна сграда са били убити двама души, а 21 са били ранени. 16 от ранените са били хоспитализирани, а четирима са в тежко състояние.

Спасителни екипи се опитват да потушат пожари в редица апартаменти в сградата, а жителите са били евакуирани. 

 

Още по темата

Русия е поразила два кораба с военно карго за Украйна

Русия е поразила два кораба с военно карго за Украйна

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Бившият главнокомандващ на Украйна: Спряхме руското настъпление, Москва търпи огромни загуби

Бившият главнокомандващ на Украйна: Спряхме руското настъпление, Москва търпи огромни загуби

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ФБР арестува служител на OpenAI, шпионирал шефовете си

ФБР арестува служител на OpenAI, шпионирал шефовете си

Отровен смог "задушава" Югоизточна Азия

Отровен смог "задушава" Югоизточна Азия

Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ

Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ

Роман Абрамович с мащабна инвестиция в Турция: Купи 100 декара с два частни плажа край Бодрум

Роман Абрамович с мащабна инвестиция в Турция: Купи 100 декара с два частни плажа край Бодрум

Тръмп обяви мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми в Гренландия

Тръмп обяви мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми в Гренландия

Водещи

ФБР арестува служител на OpenAI, шпионирал шефовете си

ФБР арестува служител на OpenAI, шпионирал шефовете си

  • Преди 3 минути
72 км/ч достига скоростта на вятъра в Сливен

72 км/ч достига скоростта на вятъра в Сливен

Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив

Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив

  • Преди 7 минути
Премиерът Радев: Дизел има и ще има

Премиерът Радев: Дизел има и ще има

Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”

Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”

Цветана Пиронкова: Българският тенис е във възход

Цветана Пиронкова: Българският тенис е във възход

  • Преди 16 минути
Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Войната в Черно море увеличи четири пъти цената на застраховките

Войната в Черно море увеличи четири пъти цената на застраховките

  • Преди 20 минути
Ерата на AI: Още колко ще е жива професията на преводача?

Ерата на AI: Още колко ще е жива професията на преводача?

  • Преди 21 минути
Петима са задържани при проверки срещу изборни нарушения във Варненско

Петима са задържани при проверки срещу изборни нарушения във Варненско

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Луис Енрике защити трофеите на Манчестър Сити

Луис Енрике защити трофеите на Манчестър Сити

  • Преди 33 минути
Отровен смог "задушава" Югоизточна Азия

Отровен смог "задушава" Югоизточна Азия

  • Преди 36 минути
Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ

Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ

  • Преди 41 минути
Германия настоява за по-строг контрол върху Temu и Shein заради нелоялна конкуренция

Германия настоява за по-строг контрол върху Temu и Shein заради нелоялна конкуренция

  • Преди 46 минути