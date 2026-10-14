Двама убити при руска ракетна атака срещу Киев

Руските сили нанесоха удар по Киев с балистични ракети, при който бяха убити двама души в жилищен блок и бе поразена топлоелектрическа централа, предаде Ройтерс.

Това бе втората атака в рамките на 24 часа, за която Украйна не получи предупреждение от западните си съюзници.

Президентът Володимир Зеленски посочи, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. По думите му е несправедливо Киев да понася атаки без да получава предупреждения от партньорите си и добави, че според разузнавателна информация е вероятно да последват още удари.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че при удара по девететажна сграда са били убити двама души, а 21 са били ранени. 16 от ранените са били хоспитализирани, а четирима са в тежко състояние.

Спасителни екипи се опитват да потушат пожари в редица апартаменти в сградата, а жителите са били евакуирани.