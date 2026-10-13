Новини
Търси
Подкаст
Свят

Русия е поразила два кораба с военно карго за Украйна

Русия е поразила два кораба с военно карго за Украйна
АП/БТА

Така твърдят властите в Москва

Руското министерство на отбраната обяви, че неговите сили са поразили два товарни кораба, доставящи военни товари и стоки с двойно предназначение за украинското пристанище в Николаев, информира Ройтерс. Агенцията изрично подчертава, че към момента не е успяла да потвърди тази информация чрез независими източници.

В официалното изявление на Москва не се споменават удари по енергийни обекти, което съвпада с обявеното в неделя от президента на САЩ Доналд Тръмп прекратяване на атаките по енергийната инфраструктура.

Според докладваните от руското военно ведомство данни, в рамките на изминалата нощ и през днешния ден на територията на Киев и Киевска област са били поразени няколко логистични и производствени цели. Сред тях е цех в предприятието „Пълп мил принт“, където според твърденията на Русия се сглобяват ракети и далекобойни безпилотни апарати. Удар е нанесен и по локомотивното депо „Дарниця“, използвано за ремонт на железопътен подвижен състав, превозващ товари за украинската армия, както и по логистичен склад в село Микуличи, за който се предполага, че служи за съхранение на дронове.

На територията на Николаевска област руските сили докладват за поразяването на логистичен център на „Нова поща“ в Терновка, определен от руска страна като база за стоки с двойно предназначение. В същия регион обект на атака е станал и склад за безпилотни летателни апарати, разположен в района на Мешково-Погорелово.

Още по темата

FT: САЩ заплашват да спрат оръжията за Украйна

FT: САЩ заплашват да спрат оръжията за Украйна

Тръмп: Помагаме на Украйна с разузнавателни данни

Тръмп: Помагаме на Украйна с разузнавателни данни

Украйна прие закона за езиците на малцинствата и отвори пътя си към ЕС

Украйна прие закона за езиците на малцинствата и отвори пътя си към ЕС

Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж

Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

Великобритания и Германия: Време е за повече, а не за по-малко санкции срещу Русия

Великобритания и Германия: Време е за повече, а не за по-малко санкции срещу Русия

Как световните медии и лидерите на ЕС и НАТО реагираха на атаките срещу кораби край България?

Как световните медии и лидерите на ЕС и НАТО реагираха на атаките срещу кораби край България?

Водещи

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

  • Преди 5 минути
Най-важното от България на 13.10.2026 г.

Най-важното от България на 13.10.2026 г.

  • Преди 13 минути
Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

  • Преди 18 минути
Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

  • Преди 23 минути
Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

  • Преди 41 минути
Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

  • Преди 47 минути
480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

  • Преди 54 минути
Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

  • Преди 54 минути
Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

  • Преди 1 час
След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

  • Преди 1 час
Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

  • Преди 1 час
Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

  • Преди 1 час