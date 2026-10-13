Русия е поразила два кораба с военно карго за Украйна

Руското министерство на отбраната обяви, че неговите сили са поразили два товарни кораба, доставящи военни товари и стоки с двойно предназначение за украинското пристанище в Николаев, информира Ройтерс. Агенцията изрично подчертава, че към момента не е успяла да потвърди тази информация чрез независими източници.

В официалното изявление на Москва не се споменават удари по енергийни обекти, което съвпада с обявеното в неделя от президента на САЩ Доналд Тръмп прекратяване на атаките по енергийната инфраструктура.

Според докладваните от руското военно ведомство данни, в рамките на изминалата нощ и през днешния ден на територията на Киев и Киевска област са били поразени няколко логистични и производствени цели. Сред тях е цех в предприятието „Пълп мил принт“, където според твърденията на Русия се сглобяват ракети и далекобойни безпилотни апарати. Удар е нанесен и по локомотивното депо „Дарниця“, използвано за ремонт на железопътен подвижен състав, превозващ товари за украинската армия, както и по логистичен склад в село Микуличи, за който се предполага, че служи за съхранение на дронове.

На територията на Николаевска област руските сили докладват за поразяването на логистичен център на „Нова поща“ в Терновка, определен от руска страна като база за стоки с двойно предназначение. В същия регион обект на атака е станал и склад за безпилотни летателни апарати, разположен в района на Мешково-Погорелово.