FT: САЩ заплашват да спрат оръжията за Украйна

Съединените щати заплашват да спрат системата за доставки, която осигурява на Украйна оръжия, с цел да окажат натиск върху Киев да прекрати дълбоките си удари по руската енергийна инфраструктура. Това съобщи Financial Times, позовавайки се на официални лица в Европа.

Служителите, които са получили обаждания от представители на САЩ или са били информирани за тях, заявиха, че Вашингтон лобира пред европейските столици и Киев в опит да сложи край на атаките срещу руски петролни рафинерии, се добавя в публикацията.

Посланието от САЩ включва заплахи за спиране на споделянето на разузнавателна информация и на механизма Purl (Списък с приоритетни изисквания за Украйна) за закупуване на американски оръжия за Украйна, допълва изданието.

„Обаждат се в Киев... Обаждат се на всички в Европа“, казва служител, получил обаждане от представител на Министерството на отбраната на САЩ, според репортажа.

Материалът се появява, след като американският президент Доналд Тръмп направи изненадващо изявление в неделя за енергийно примирие между Русия и Украйна, което според него влиза в сила „незабавно“, но украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че все още очаква да види подробности по сделката.

„В сила от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. И двете страни се съгласиха. Не го нарушавайте!“, написа Тръмп.