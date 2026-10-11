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Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир
БТА

Думите на Кубилюс по всяка вероятност отразяват неговото индивидуално виждане, а не представляват консолидираната официална позиция на Европейската комисия

Брюксел и Киев са изправени пред необходимостта спешно да изработят собствена и независима концепция за прекратяване на конфликта. Това мнение изрази европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс, информира агенция АФП.

В свое изявление в социалните мрежи еврокомисарят направи критичен анализ на досегашната геополитическа обвързаност на Стария континент с Вашингтон.

„Досега Европейският съюз беше единственият сериозен финансов поддръжник на Украйна, но разчиташе на американското лидерство да допринесе за постигането на мир в Украйна“, подчерта Кубилюс. Според него обаче ситуацията изисква радикална промяна на курса. „Дойде моментът, в който Евросъюзът и Украйна трябва съвместно да разработят и приложат независима стратегия за мир“, призова той.

От АФП уточняват, че думите на Кубилюс по всяка вероятност отразяват неговото индивидуално виждане, а не представляват консолидираната официална позиция на Европейската комисия.

Тези коментари се появяват в момент на сериозен дипломатически трус по оста САЩ–Украйна. Повод за тях станаха острите нападки на американския президент Доналд Тръмп, който открито призова украинците да сменят своя държавен глава. Острият тон на Белия дом бе провокиран от несъгласието на Володимир Зеленски спрямо сключеното между Вашингтон и Москва спорно споразумение за доставки на руски дизел.

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