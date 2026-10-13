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Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж

Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж
Pixabay

Според официалната информация на ФСС кореспондентът, който работи за японския всекидневник „Хокайдо Шимбун“, е събирал класифицирана информация, засягаща отбранителните способности на Москва

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че е задържала японски журналист по обвинение в шпионаж, предадоха руските новинарски агенции ТАСС и РИА Новости.

Според официалната информация на ФСС кореспондентът, който работи за японския всекидневник „Хокайдо Шимбун“, е събирал класифицирана информация, засягаща отбранителните способности на Русия на стратегическия остров Сахалин в руския Далечен изток.

Руските правоохранителни органи вече са образували наказателно дело срещу чуждестранния гражданин, който ще остане в ареста до началото на съдебния процес.

Този случай силно напомня за предишни дипломатически и юридически сблъсъци между Москва и чуждестранни медии, свързани с подобни тежки обвинения. Най-яркият пример от последните години е задържането на американския репортер Еван Гершкович от The Wall Street Journal (WSJ), припомня ТАРАЛЕЖ.

През март 2023 г. Гершкович беше арестуван от ФСС по време на репортерска командировка в Екатеринбург и също обвинен в шпионаж в полза на САЩ – обвинения, които журналистът, неговата медия и Вашингтон отричаха.

Американският репортер прекара повече от година в изолирания московски затвор „Лефортово“ и беше осъден на 16 години затвор, преди в крайна сметка да бъде освободен през август 2024 г. в рамките на най-голямата историческа размяна на затворници между Русия и Запада от ерата на Студената война насам.

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