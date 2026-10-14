ЕК: Няма данни за спиране на разузнавателния обмен с Украйна

Европейската комисия няма наблюдения, че споделянето на разузнавателна информация с Украйна е преустановено. Това заяви говорител на институцията на пресконференция, коментирайки изявленията на украинския президент Володимир Зеленски и на американския президент Доналд Тръмп.

Изявленията идват на фона на въпроси около обмена на разузнавателни данни и съобщенията за евентуални ограничения на сателитната услуга "Старлинк" в Украйна.

Говорителят на ЕК уточни, че държавите от Европейския съюз предоставят на Украйна достъп до спътници за обмен на криптирани правителствени съобщения. По думите му от следващата година ще има възможност към системата да бъдат включени и частни спътници.

Европейската спътникова система се очаква да достигне пълния си капацитет през 2029 г. Тогава тя ще може да покрива изцяло нуждите от криптирани спътникови съобщения и предаване на данни за отбранителни цели. До този момент Украйна се предвижда да разполага с пълен достъп до европейската система за спътникови комуникации за правителствени нужди.

По повод руските удари по украински цели през последните дни говорителят на Европейската комисия заяви, че подобни действия не показват стремеж към мир.