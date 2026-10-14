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ФБР опроверга информацията, че Каш Пател е заминал на визита в Русия

ФБР опроверга информацията, че Каш Пател е заминал на визита в Русия
Снимка: AP/БТА

Съобщения за двудневно посещение на директора в Москва и Санкт Петербург бяха опровергани от бюрото, което посочи, че той участва в събитие във Вирджиния

Федералното бюро за разследване (ФБР) отрече информацията, разпространена от американски медии, че директорът му Каш Пател е пристигнал в Русия за двудневно посещение, съобщи "Ройтерс". От агенцията заявиха, че той се намира във Вирджиния за събитие, посветено на служителите на правоприлагащите органи.

Местна телевизия, свързана с ABC News, също публикува видеозапис, на който Пател присъства на събитие в град Линчбърг по-рано днес.

По-рано през деня медията MS NOW съобщи, позовавайки се на двама анонимни източници, че директорът на ФБР е пристигнал в Русия. Според информацията той е трябвало да участва в двудневни срещи в Москва и Санкт Петербург, организирани от Федералната служба за сигурност (ФСБ).

В отговор на публикацията ФБР разпространи съобщение, в което уточни, че Пател е в университета "Либърти" във Вирджиния. Там той участва в събитие в знак на признателност към служителите на правоприлагащите органи.

Като доказателство за присъствието му във Вирджиния беше разпространен и видеозапис от събитието в Линчбърг.

От ФБР не предоставиха допълнителни подробности по твърденията на MS NOW, нито обясниха как е възникнала информацията за предполагаемото посещение в Русия.

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