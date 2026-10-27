Новини
Търси
Подкаст
Общество

СГС обсъжда мярката за неотклонение на обвинения за убийството на Слави Бинев

СГС обсъжда мярката за неотклонение на обвинения за убийството на Слави Бинев
Снимка: БТА

След разпитите пред съдия обвинение е повдигнато единствено на Еюп Темиз

Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Според прокуратурата събраните до момента доказателства сочат, че именно той е произвел фаталния изстрел в лицето на 60-годишния мъж.

По данни от разследването на 24 октомври Темиз и още двама мъже - турски гражданин и български гражданин - са посетили Бинев в дома му в столичния квартал „Павлово“. Тримата са били задържани около час след убийството на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“.

Според разследващите една от основните версии за престъплението е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения. От прокуратурата посочиха, че Бинев и обвиняемият са се познавали добре и са имали делови отношения. Мотивът за убийството все още се изяснява.

След разпитите пред съдия обвинение е повдигнато единствено на Еюп Темиз. За другите двама задържани към момента няма достатъчно доказателства за съпричастност към престъплението.  Те остават свидетели по делото.

Още по темата

Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

Милен Иванов: Бизнес спор вероятно е довел до убийството на Слави Бинев

Милен Иванов: Бизнес спор вероятно е довел до убийството на Слави Бинев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

До 12 г. затвор могат да получат обвиняемите за палежа на антени на "Старлинк"

До 12 г. затвор могат да получат обвиняемите за палежа на антени на "Старлинк"

99 км/ч, амфетамин, кокаин и смъртта на Милен Цветков: защо съдът постанови предсрочно освобождаване

99 км/ч, амфетамин, кокаин и смъртта на Милен Цветков: защо съдът постанови предсрочно освобождаване

Кметовете на две варненски села искат денонощни патрули заради вандалски прояви

Кметовете на две варненски села искат денонощни патрули заради вандалски прояви

Пригответе чадърите: Жълт код за валежи е обявен за днес

Пригответе чадърите: Жълт код за валежи е обявен за днес

Най-важното от България на 26.10.2026 г.

Най-важното от България на 26.10.2026 г.

Водещи

Зеленски удължи военното положение и мобилизацията в Украйна

Зеленски удължи военното положение и мобилизацията в Украйна

  • Току-що
Станислав Попдончев: Данък "свръхпечалба" може да оскъпи продуктите на обложените предприятия

Станислав Попдончев: Данък "свръхпечалба" може да оскъпи продуктите на обложените предприятия

Иван Димов скъса мускул преди световното по вдигане на тежести

Иван Димов скъса мускул преди световното по вдигане на тежести

  • Преди 5 минути
Русия атакува военни заводи и пътна инфраструктура на Киев

Русия атакува военни заводи и пътна инфраструктура на Киев

  • Преди 10 минути
САЩ изпращат атомна подводница в Австралия като част от отбранителния пакт АУКУС

САЩ изпращат атомна подводница в Австралия като част от отбранителния пакт АУКУС

  • Преди 19 минути
Студентските лидери отхвърлиха отстъпките на Макрон

Студентските лидери отхвърлиха отстъпките на Макрон

  • Преди 21 минути
До 12 г. затвор могат да получат обвиняемите за палежа на антени на "Старлинк"

До 12 г. затвор могат да получат обвиняемите за палежа на антени на "Старлинк"

Гиздол хвали отбора след Лудогорец: ЦСКА е на прав път

Гиздол хвали отбора след Лудогорец: ЦСКА е на прав път

  • Преди 37 минути
Словения заплаши да блокира европейския път на Сърбия заради архивите на югославските тайни служби

Словения заплаши да блокира европейския път на Сърбия заради архивите на югославските тайни служби

  • Преди 39 минути
99 км/ч, амфетамин, кокаин и смъртта на Милен Цветков: защо съдът постанови предсрочно освобождаване

99 км/ч, амфетамин, кокаин и смъртта на Милен Цветков: защо съдът постанови предсрочно освобождаване

  • Преди 47 минути
Кметовете на две варненски села искат денонощни патрули заради вандалски прояви

Кметовете на две варненски села искат денонощни патрули заради вандалски прояви

За трети път: Нови обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

За трети път: Нови обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

  • Преди 54 минути
ПСЖ излезе на върха след осма поредна победа

ПСЖ излезе на върха след осма поредна победа

  • Преди 57 минути
СГС обсъжда мярката за неотклонение на обвинения за убийството на Слави Бинев

СГС обсъжда мярката за неотклонение на обвинения за убийството на Слави Бинев

Тръмп постави под съмнение изборната победа на Лула, Болсонаро призна резултатите

Тръмп постави под съмнение изборната победа на Лула, Болсонаро призна резултатите

  • Преди 1 час