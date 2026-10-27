Пригответе чадърите: Жълт код за валежи е обявен за днес

Жълт код за значителни валежи е обявен днес за две области в страната – Добрич и части от Силистра, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

При жълт код от НИМХ предупреждават хората да бъдат внимателни поради възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Според прогнозата за времето на НИМХ в източната половина от страната на много места ще вали, а на отделни места в североизточните райони валежите ще са значителни и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще обхванат по-голямата част от Северна България, а в югоизточните райони ще спрат.