Илияна Йотова печели в бастиони на ДПС - показват резултатите на ЦИК

Илияна Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев получават най-силна подкрепа в редица общини, смятани за традиционни крепости на ДПС. Резултатите от първия тур на президентските избори на 25 октомври обаче идват на фона на безпрецедентно ниска избирателна активност и призиви за бойкот в част от тези райони.

Илияна Йотова печели убедително в няколко общини в област Шумен, където ДПС традиционно има силно политическо влияние. Сред тях са Каолиново, Венец и Никола Козлево — населени места, в които този път резултатите от президентския вот показват ясно предимство за кандидат-президентската двойка Йотова – Вълчев.

В община Каолиново Йотова получава над 52% от действителните гласове според публикуваните местни резултати. Във Венец подкрепата за нея достига 47,75%, а в Никола Козлево — 46,08%. Така кандидатпрезидентската двойка излиза на първо място в райони, в които традиционната партийна принадлежност на значителна част от избирателите обикновено е сред определящите фактори за политическите резултати.

Подобна картина се наблюдава и в община Белица — район, в който ДПС традиционно се ползва със значителна подкрепа.

Там Илияна Йотова получава 380 гласа срещу 78 за основния си опонент Андрей Гюров, показват публикуваните резултати.

На пръв поглед разликата е категорична, но зад нея се крие съществена подробност: избирателната активност е изключително ниска.

Едва около 7,65% от имащите право на глас са отишли до урните - това означава, че резултатът отразява предпочитанията на малка част от регистрираните избиратели, а не настроенията на цялото население на общината.

Ниският интерес към изборите идва и на фона на напрежението след ареста на кмета Радослав Ревански, който е представител на ДПС.

В дните преди вота се появиха призиви за бойкот, а местни жители заявиха, че няма да гласуват в знак на недоволство.

Един от най-интересните въпроси след първия тур е защо в редица райони, свързвани с ДПС, толкова много избиратели останаха извън изборния процес.

В област Шумен избирателната активност е едва 16,26%. В община Каолиново тя е особено ниска — около 6%. Във Венец и Никола Козлево също са отчетени ниски стойности.

Припомняме, че ДПС не издигна собствен кандидат за президент. Поради това част от традиционните му избиратели вероятно не са припознали нито една от кандидатските двойки като свой избор. Други може да са решили да изразят политическото си недоволство чрез неучастие.

Резултатите в Каолиново, Венец, Никола Козлево и Белица поставят интересен въпрос за променящите се политически нагласи в традиционните райони на ДПС.

Лишените от свобода в Централния софийски затвор направиха своя категоричен избор. Настоящият президент Илияна Йотова отбелязва убедителна и безапелационна победа при гласуването, показват официалните данни.

Общо 38 лишени от свобода са дали своя глас за Йотова, превръщайки я в безспорен лидер зад решетките.

На второ място сред гласувалите в затвора се нарежда Костадин Костадинов, който събира 14 гласа. Андрей Гюров остава трети с подкрепата на 13 затворници, а непосредствено след него се подрежда Радостин Василев с 11 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 8 души от общо 110 гласували в специално разкритата секция.

Йотова печели и в затвора в Пловдив. За нея са гласували общо 22 от лишените от свобода. Втора по вот е Костадин Костадинов с 9 гласа. Трети се нарежда Радостин Василев с 8 гласа. Гюров е четвърти, като за него са гласували 6 души.

Подкрепената от "Прогресивна България" кандидат-президентска двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава 34,763% от гласовете при 99,94% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии. За нея са гласували 528 753 души, показват данните от обобщената справка за вота към 09:00 часа на 26 октомври.

На второ място остават Андрей Гюров и Георги Кандев, подкрепени от ПП-ДБ, с 31,947% от гласовете. Двамата събират подкрепата на 485 927 избиратели.

Така разликата между първите две кандидат-президентски двойки достига 2,816 процентни пункта, или 42 826 гласа.

Двамата основни претенденти се очаква да се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.