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Жълт код за интензивни валежи е обявен за осем области в страната

Жълт код за интензивни валежи е обявен за осем области в страната
НИМХ

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Перник,  Софийска област и София-град

Жълт код за интензивни валежи е обявен за осем области в страната, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Перник,  Софийска област и София-град. 

Според прогнозата за времето днес облачността ще се разкъса за кратко, но от запад отново ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд.

Приближаващият студен атмосферен фронт ще донесе интензивни и значителни валежи на много места в страната след обяд и през нощта срещу петък, като ще се развият и гръмотевични бури. Ще продължи да духа до умерен, в Източна България и на север от планините и силен юг-югозападен вятър. В северозападните райони ще бъде предимно от север, слаб.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 19°.

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