Небето на 18 октомври: дъждовете отстъпват, температурите тръгват нагоре

Неделя, 18 октомври, ще донесе сравнително спокойно есенно време в България след поредицата студени и дъждовни дни. Облачността ще бъде променлива, често значителна, но почти навсякъде ще се задържи без валежи. В сутрешните часове в отделни котловини на Западна България ще има намалена видимост, а през деня ще се появят и слънчеви часове. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, като постепенното затопляне ще продължи и през следващата седмица.

Без предупредителни кодове за опасно време

Според актуалната информация на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 18 октомври няма обявени предупреждения за опасни метеорологични явления.

Минималните температури тази сутрин са предимно между 2° и 7°. На места в западните котловини и равнините има условия за образуване на мъгли, които временно могат да ограничат видимостта по пътищата.

През деня облачността ще остане променлива, с по-продължителни разкъсвания в отделни райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Съществени валежи не се очакват.

София – облаци и слънчеви часове, до 15 градуса

В столицата неделя започва с температура около 7°–8° и предимно облачно време. В ниските части на Софийското поле сутринта са възможни локални мъгли и намалена видимост.

През деня облачността ще бъде променлива, с временни разкъсвания и слънчеви часове. Максималната температура ще достигне около 15°, с няколко градуса повече в сравнение с предходните дни.

Ще духа слаб запад-северозападен вятър. Вероятността за валежи е малка, а следобед условията ще бъдат сравнително благоприятни за разходки и дейности на открито.

По Черноморието – облачно, но без дъжд и до 18 градуса

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°, а температурата на морската вода – около 19°. Вълнението ще бъде 2–3 бала.

В сравнение с ветровитите дни от изминалата седмица морската обстановка ще бъде по-спокойна. Въпреки това по откритите крайбрежни участъци вятърът ще засилва усещането за хладно време.

В планините – почти без валежи, но със силен северозападен вятър

В планините облачността ще бъде променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи.

Ще духа умерен до силен северозападен вятър, особено по високите и открити части на планините.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

Условията за планински туризъм ще бъдат по-благоприятни от тези през предходните дни, но по високите била ниските температури и силният вятър ще изискват подходяща екипировка. По сенчестите участъци на голяма надморска височина са възможни остатъчни заледявания.

От понеделник започва затопляне, в сряда температурите могат да надхвърлят 20 градуса

В понеделник, 19 октомври, над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, но в Западна България на места ще намалява до предимно слънчево време. Слаби превалявания са възможни в отделни североизточни и планински райони. Сутринта в равнините и котловините ще има условия за мъгли.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните ще се повишат до 15°–20°.

Във вторник, 20 октомври, ще преобладава слънчево време, с по-значителни временни увеличения на облачността над Източна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и затоплянето ще продължи. В много райони дневните температури ще достигнат около 20 градуса.

В сряда, 21 октомври, ще духа до умерен юг-югозападен вятър, който в Източна България и районите северно от планините временно ще бъде силен. С преноса на по-топъл въздух температурите ще продължат да се повишават и на места могат да надхвърлят 20°–22°.

От запад ще започне увеличение на средната и високата облачност, но съществени валежи през по-голямата част от деня не се очакват.

В четвъртък, 22 октомври, ще се задържи сравнително топло, но облачността ще бъде по-често значителна. Вероятността за валежи постепенно ще се увеличава.

В петък, 23 октомври, се очаква преминаването на нов студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, на повече места ще има валежи от дъжд, а дневните температури ще започнат да се понижават.

Към края на седмицата застудяването може да достигне 4–5 градуса спрямо стойностите в най-топлите дни.

18 октомври поставя началото на по-спокоен период след продължителното захлаждане и валежите от изминалата седмица. Неделя ще остане сравнително хладна, но без съществени дъждове, а през следващите дни южният вятър ще донесе постепенно затопляне. Най-високите температури се очакват около сряда и четвъртък, преди нов атмосферен фронт да върне облаците, валежите и по-хладното време в края на работната седмица.