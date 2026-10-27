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Смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“: Родителите твърдят, че са чакали над два часа

Смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“: Родителите твърдят, че са чакали над два часа

Разследването продължава

Продължава разследването на обстоятелствата около смъртта на 10-годишното дете от Етрополе, което почина в столичната болница „Пирогов“ след тежък инцидент. Образувано е досъдебно производство за причиняване на смърт вследствие на незнание или немарливо изпълнение на професионална дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Трагичният случай предизвика въпроси относно своевременността на оказаната медицинска помощ, след като родителите на детето заявиха, че са чакали повече от два часа за приемането му в лечебното заведение.

Детето пострадало при падане от селскостопанска машина

Инцидентът е станал на 24 октомври в района на Етрополе. По първоначална информация 10-годишното дете е паднало от стълба на селскостопанска машина и е получило тежки наранявания.

След инцидента то е транспортирано до София за оказване на специализирана медицинска помощ.

По думите на родителите детето е било в съзнание по време на транспортирането и до пристигането му в „Пирогов“.

Близките му обаче твърдят, че медицинският екип не е реагирал достатъчно бързо и се е наложило да чакат повече от два часа, преди детето да бъде прието.

„Пирогов“: Направено е всичко възможно за спасяването му

От столичната болница отхвърлиха твърденията за неадекватна медицинска реакция и заявиха, че са предприети всички необходими действия за спасяването на детето.

Според лечебното заведение медицинските екипи са приложили всички предвидени спешни протоколи и мерки, но получените травми са били несъвместими с живота.

От болницата подчертават, че въпреки положените усилия състоянието на детето не е позволило то да бъде спасено.

Министерството на здравеопазването разпореди проверка

Случаят е обект и на проверка от страна на Министерството на здравеопазването.

Здравният министър е разпоредила да бъдат изяснени обстоятелствата около приема, диагностиката и лечението на детето.

Разследващите трябва да установят дали са допуснати нарушения при оказването на медицинската помощ и дали има основания за търсене на наказателна отговорност.

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