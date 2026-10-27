Двама са в болница след катастрофа в Сливенско
Инцидентът е станал тази сутрин край кръстовище „Петолъчка“, а движението по път I-7 вече е възстановено
Катастрофа е станала тази сутрин в Сливенско, на около 2 км преди кръстовище „Петолъчка“.
Петимата пътували в автомобила са откарани за преглед в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.
Двама от тях остават за лечение, а трима са освободени.
Заради инцидента временно е било затворено движението по път I-7 между село Мокрен и кръстовище „Петолъчка“. Пробата за алкохол на водача е отрицателна, а движението вече е възстановено.