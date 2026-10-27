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Двама са в болница след катастрофа в Сливенско

Двама са в болница след катастрофа в Сливенско
БТА

Инцидентът е станал тази сутрин край кръстовище „Петолъчка“, а движението по път I-7 вече е възстановено

Катастрофа е станала тази сутрин в Сливенско, на около 2 км преди кръстовище „Петолъчка“.

Петимата пътували в автомобила са откарани за преглед в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

 Двама от тях остават за лечение, а трима са освободени.

Заради инцидента временно е било затворено движението по път I-7 между село Мокрен и кръстовище „Петолъчка“. Пробата за алкохол на водача е отрицателна, а движението вече е възстановено.

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