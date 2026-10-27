Митничари установиха опит за измама с над 7,5 млн. винта от Китай

Опит за избягване на дължими държавни вземания е установен при проверка на пратка от Китай с общо тегло над 15,774 тона, съдържаща 7 502 700 винта от поцинкована стомана за бетон и дърво. Нарушението е разкрито от митнически служители на Териториална дирекция Митница Варна, съобщиха от Агенция „Митници“.

Контейнерът със стоката е пристигнал на Митнически пункт Варна-Запад. При анализа на риска и последвалите проверки на декларирания тарифен код служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ установили, че за цялата пратка трябва да бъде начислено допълнително антидъмпингово мито от 86,5%.

Заради установеното нарушение ще бъде съставен акт за административно нарушение за митническа измама по Закона за митниците. Стоката остава задържана като предмет на нарушението, тъй като размерът на избегнатите публични държавни вземания надвишава 35% от митническата ѝ стойност.