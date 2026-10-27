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Двама пешеходци пострадаха, след като бяха блъснати на пешеходна пътека в Бургас

Двама пешеходци пострадаха, след като бяха блъснати на пешеходна пътека в Бургас
БТА

Единият инцидент е станал в ж.к. „Славейков“, а другият - в ж.к. „Братя Миладинови“

Двама пешеходци са били блъснати на пешеходни пътеки в Бургас в рамките на един ден, след като шофьори им отнели предимството, съобщиха от полицията.

Единият случай е от 26 октомври около 7:12 ч. на кръстовището на улиците „Тракия“ и „Яни Попов“ в ж.к. „Славейков“. При завой наляво 64-годишен водач ударил руски гражданин от квартал „Сарафово“, който пресичал на пешеходна пътека. Мъжът е получил контузии на десния лакът и дясното коляно.

Вторият случай е регистриран около 19:25 ч. на 26 октомври на ул. „Ванче Михайлов“ в бургаския квартал „Братя Миладинови“. При инцидента 50-годишен шофьор блъснал 67-годишен местен жител, докато пресичал на пешеходна пътека. Мъжът е получил фрактура в областта на лявото коляно.

След двата инцидента пострадалите са прегледани в УМБАЛ - Бургас и освободени за домашно лечение.

Няма опасност за живота им.

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