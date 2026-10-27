Най-ново: Нидерландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия 2027

Нидерландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия 2027“, въпреки че по-рано потвърди завръщането си в надпреварата. Решението беше обявено от нидерландската обществена радио-телевизионна организация NPO след консултации с телевизионните оператори.

От NPO посочват, че няма достатъчна подкрепа за участието на страната в конкурса през следващата година.

Въпреки отказа от участие „Евровизия 2027“ ще бъде излъчвана в Нидерландия. Обществената телевизия NOS ще предава конкурса, като ще осигури коментар на нидерландски език и предварително обзорно предаване. Така нидерландската публика ще може да проследи музикалното събитие, въпреки че страната няма да изпрати свой представител на сцената.

Припомняме, че чешката обществена телевизия също заяви, че няма да участва в „Евровизия“ догодина заради съкращенията на разходите, наложени от планираната промяна във финансирането ѝ от държавния бюджет.

Ирландската обществена телевизия RTÉ потвърди, че Ирландия няма да участва в песенния конкурс през 2027 г., а медията няма да излъчва и самото събитие. Решението е свързано с продължаващата загуба на човешки животи в Газа и хуманитарната криза там.

„Евровизия 2027“ ще се проведе на 15 май в българския черноморски град Бургас. За първи път България ще бъде домакин на конкурса, след като певицата DARA спечели тазгодишното издание във Виена с песента Bangaranga.