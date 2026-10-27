Всички се питат: Какво прави рапърката Ники Минаж с президента Доналд Тръмп?

Рапърката Ники Минаж демонстрира подкрепата си за американския президент Доналд Тръмп, като се присъедини към него по време на предизборен митинг в щата Мичиган. Двамата пристигнаха заедно с президентския самолет Air Force One, а изпълнителката излезе на сцената, за да призове избирателите да подкрепят кандидатите на Републиканската партия на предстоящите междинни избори в САЩ, съобщава USA Today.

Появата на Минаж на митинга в Порт Хюрън на 25 октомври бележи поредната стъпка в политическата трансформация на певицата, която преди години критикуваше политиките на Тръмп, а днес се определя като неговия „фен номер едно“.

Тръмп похвали външния вид на рапърката

По време на близо двучасовото събитие американският президент благодари на Ники Минаж за присъствието ѝ, като не пропусна да направи и коментар за външния ѝ вид.

Пред събралите се привърженици Тръмп похвали задните части на певицата, определяйки ги като „красиви“ и добавяйки, че „трудно могат да останат незабелязани“.

„Надявам се, че Ники не се е обидила, но ние я обичаме. Тя е с нас от дълго време“, заяви президентът, докато изпълнителката се изправи и помаха на публиката.

Тръмп се пошегува и с огромната популярност на звездата, като призна, че тя успява да привлече повече внимание от самия него.

„Знаете, че не обичам някой да ме засенчва, а тази жена ме засенчва и това ме ядосва. Хората направо полудяват по нея“, коментира той.

„Ще продължа да ви подкрепям завинаги“

Ники Минаж отвърна на комплиментите с кратка реч, по време на която поведе скандирания в подкрепа на американския президент.

„Президент Тръмп, за мен е чест да заставам до вас всеки път и ще продължа да ви подкрепям завинаги. Ако се кандидатирате отново, отново ще ви подкрепя“, заяви певицата.

Думите ѝ предизвикаха ентусиазирани реакции сред присъстващите.

Американската конституция обаче не позволява на един човек да бъде избиран за президент повече от два пъти. Това ограничение е заложено в 22-рата поправка и означава, че Тръмп не може да се кандидатира за трети президентски мандат.

Подкрепа за републиканците в Мичиган

Митингът беше организиран в подкрепа на кандидатите на Републиканската партия за ключови политически постове в щата.

Сред тях е бившият конгресмен Майк Роджърс, който се изправя срещу демократа Абдул Ел-Сайед в надпреварата за място в Сената.

Тръмп и Минаж подкрепиха и републиканеца Джон Джеймс, който се бори за губернаторския пост срещу представителката на Демократическата партия Джослин Бенсън.

От критик на Тръмп до негов верен поддръжник

Политическата позиция на Ники Минаж претърпя забележителна промяна през последните години.

По време на първия президентски мандат на Тръмп тя открито критикуваше имиграционната му политика и публично подкрепяше ЛГБТ+ общността.

Постепенно обаче изпълнителката започна да изразява все по-положително отношение към републиканския лидер.

През ноември 2025 г. Минаж приветства позицията на Тръмп относно насилието срещу християни в Нигерия. Тя подкрепи предупрежденията му за възможни военни действия срещу нигерийското правителство и впоследствие участва в дискусия по темата с американския посланик в ООН Майк Уолц.

Месец по-късно певицата се появи на консервативния форум AmericaFest, организиран от Turning Point USA, където разговаря с Ерика Кърк – вдовицата на убития през септември 2025 г. консервативен активист Чарли Кърк.

По време на събитието Минаж определи политическата десница като общност от позитивни, интелигентни и влиятелни хора, а левицата представи като изпълнена с недоволство.

Ники Минаж: Много знаменитости мислят като мен, но мълчат

През януари 2026 г. рапърката направи първата си публична поява в Белия дом на събитие, посветено на инициативата Trump Accounts – спестовни сметки за деца, родени между 2025 и 2028 г.

Тогава тя обеща да дари стотици хиляди долари в подкрепа на свои почитатели и обяви, че е най-големият фен на Доналд Тръмп.

В интервю за списание Time през май Минаж разкри, че от години симпатизира на президента, но дълго време се е въздържала да говори публично за политическите си убеждения заради възможните негативни реакции в развлекателната индустрия.

„Много знаменитости се чувстват по същия начин като мен, но не го казват. Понякога е необходим един смел човек, който да понесе основния удар. Мисля, че аз съм катализаторът на тази промяна“, заяви тя.

Въпроси около американското гражданство на певицата

Ники Минаж, която е родена в Тринидад и Тобаго, неведнъж е говорила публично за имигрантското си минало.

През 2018 г. тя разказа, че е пристигнала в САЩ като дете без законен имиграционен статут.

През януари тази година изпълнителката съобщи в социалната мрежа X, че приключва документите за получаване на американско гражданство.

По същото време тя показа и така наречената „златна карта“, свързана с имиграционната програма на администрацията на Тръмп.

Впоследствие от Белия дом уточниха, че показаната от певицата карта е сувенир, а не официален визов документ.

Към момента Минаж не е потвърдила публично дали процедурата по придобиване на американско гражданство е приключила.

Въпреки въпросите около имиграционния ѝ статут, Ники Минаж продължава да бъде сред най-разпознаваемите знаменитости, които открито подкрепят Доналд Тръмп. Участието ѝ в предизборната кампания в Мичиган показва, че политическата ѝ ангажираност вече надхвърля публичните изявления и публикациите в социалните мрежи.