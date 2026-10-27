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Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици
pixabay

Единият е осъден на 11 месеца за фентанил, а другият - на 8 месеца за кокаин и амфетамин

Ефективни присъди за притежание на високорискови наркотични вещества получиха двама жители на Кюстендил, след като се признаха за виновни пред Районния съд в града, съобщиха от прокуратурата.

Съдът е одобрил споразуменията, сключени между Районната прокуратура, защитата и двамата подсъдими. В. Е. е осъден на 11 месеца затвор, а Й. Д. ще изтърпи наказание от 8 месеца лишаване от свобода.

В. Е. се е признал за виновен за притежание на фентанил, който на 14 септември 2025 г. държал в кутия от цигари в приемната на партерния етаж на Районното управление в Кюстендил.

Й. Д. е признат за виновен за държане на кокаин и амфетамин, открити на 13 юни 2026 г. у него, в къща в Кюстендил и в лек автомобил на ул. „Цар Освободител“. Общата стойност на наркотичните вещества възлиза на 762,77 евро.

И двамата обвиняеми са с предишни осъждания, а определенията, с които са им наложени ефективни наказания „лишаване от свобода“, са окончателни.

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