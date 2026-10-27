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БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

Лицензионната комисия съобщи очакваната новина

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз взе решение, с което допуска ЦСКА да играе домакинските си мачове от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 на стадион „Българска армия“. Това е очаквана стъпка по пътя на „червените" към новия им дом.

ЦСКА критикува съдиите въпреки победата срещу Лудогорец

„На свое заседание, проведено на 27 октомври 2026 г., Лицензионната комисия към Българския футболен съюз взе решение, с което допуска „ПФК ЦСКА“ АД да провежда домакинските си срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 на стадион „Българска армия“, „Борисова градина“, бул. „Драган Цанков“ № 3, гр. София.

В рамките на заседанието бяха разгледани всички представени документи и доклади, относими към оценката на инфраструктурното съответствие на стадион „Българска армия“, включително доклада на Комисията по стадионите към БФС, както и заповедта/разрешението за ползване на стадиона, издадено от областния управител на област София-град.

След извършения преглед и на основание представената документация Комисията прие, че стадион „Българска армия“, гр. София, изпълнява всички инфраструктурни критерии за провеждане на срещи от Първа професионална футболна лига и международни мачове, се казва в съобщението на Лицензионната комисия.

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