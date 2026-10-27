БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз взе решение, с което допуска ЦСКА да играе домакинските си мачове от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 на стадион „Българска армия“. Това е очаквана стъпка по пътя на „червените" към новия им дом.

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„На свое заседание, проведено на 27 октомври 2026 г., Лицензионната комисия към Българския футболен съюз взе решение, с което допуска „ПФК ЦСКА“ АД да провежда домакинските си срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 на стадион „Българска армия“, „Борисова градина“, бул. „Драган Цанков“ № 3, гр. София.

В рамките на заседанието бяха разгледани всички представени документи и доклади, относими към оценката на инфраструктурното съответствие на стадион „Българска армия“, включително доклада на Комисията по стадионите към БФС, както и заповедта/разрешението за ползване на стадиона, издадено от областния управител на област София-град.

След извършения преглед и на основание представената документация Комисията прие, че стадион „Българска армия“, гр. София, изпълнява всички инфраструктурни критерии за провеждане на срещи от Първа професионална футболна лига и международни мачове, се казва в съобщението на Лицензионната комисия.