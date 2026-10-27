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Ръководителите на Финландия и Норвегия разговаряха с Владимир Путин

Ръководителите на Финландия и Норвегия разговаряха с Владимир Путин
АП/БТА

Дискусията беше открита и съдържателна, заяви Александър Стуб

Финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре проведоха днес телефонен разговор с руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна. Това съобщиха от канцеларията на Стуб, цитирано по Ройтерс.

Лидерите на Западна Европа до голяма степен избягваха контакти с Путин, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г. „Дискусията беше открита и съдържателна. Ние сме съседни на Русия държави. Изходът от тази война ще има пряко въздействие върху нашата сигурност и върху по-широката европейска сигурност. Прекратяването на войната изисква директни дискусии“, се посочва в изявлението на Стуб.

Русия често обвинява европейските правителства, че разпалват конфликта, като въоръжават Украйна и отказват да разговарят с Москва. Кремъл противопоставя тяхната позиция на тази на американския президент Доналд Тръмп, който поддържа контакт с Путин и се опитва – за момента без успех – да посредничи за мирно споразумение.

Миналата седмица в Осло Стьоре и Стуб се срещнаха със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и украинския президент Володимир Зеленски, само ден преди Уиткоф да разговаря с Путин в Санкт Петербург. След срещата между Путин и Уиткоф от Кремъл обявиха, че Русия има готовност да поднови преговорите за мир с Украйна под егидата на САЩ през ноември, което би се случило за първи път от февруари насам.

Този телефонен разговор се провежда на фона на засилващите се дебати в рамките на Европейския съюз относно необходимостта от назначаването на официален общ представител, който да води директни разговори с Владимир Путин, припомня ТАРАЛЕЖ. В Брюксел съществува дълбоко разделение по въпроса. Редица европейски лидери се опасяват, че изпращането на подобен пратеник може да бъде разтълкувано като признак на слабост или легитимиране на действията на Москва. Въпреки това привържениците на идеята изтъкват, че Европа рискува да бъде напълно изолирана от мирния процес, ако остави инициативата изцяло в ръцете на Вашингтон, и подчертават нуждата от единен и силен европейски глас в бъдещите стратегически преговори.

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