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Пропадна част от пътя към „Евксиноград“ след авария на магистрален водопровод във Варна

Пропадна част от пътя към „Евксиноград“ след авария на магистрален водопровод във Варна
Снимка: БТА, архив

Предвиждат движението да бъде пренасочено през квартал „Виница“

Голяма ВиК авария на новия магистрален водопровод във Варна е довела до пропадане на пътната настилка в платното от курортните комплекси към града, съобщи Нова телевизия. 

Участъкът между спирките „Балкан“ („Марек“) и „Евксиноград“ е затворен за автомобили. Екипи на „ВиК“ работят на място по отстраняването на аварията.

Очаква се ремонтните дейности да продължат до обяд. Заради затворения участък се предвижда движението да бъде пренасочено през квартал „Виница“.

За да не се стигне до прекъсване на водоснабдяването, подаването на вода е прехвърлено към стария водопровод. Въпреки това в отделни райони са възможни понижено налягане и временни смущения във водоснабдяването.

От общината призовават гражданите да спазват временната организация на движението и да следят за информация относно възстановяването на нормалното движение и водоснабдяване.

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