Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Бумът при чиповете за изкуствен интелект изстреля икономиката на Южна Корея

Бумът при чиповете за изкуствен интелект изстреля икономиката на Южна Корея
АП/БТА

Сега анализите сочат, че ако темпото се запази и в края на годината, годишният икономически ръст ще достигне 3,7%

Силният световен интерес към чиповете за изкуствен интелект и солидните корпоративни инвестиции засилиха икономическия растеж на Южна Корея през третото тримесечие. Предварителните разчети на централната банка обаче показват, че вътрешното потребление в страната все още боледува. Информацията предава Ройтерс.

През периода юли-септември брутният вътрешен продукт (БВП) на страната отчита тримесечен ръст от 1,0%, което е сериозно ускорение спрямо постигнатите 0,6% през предходните три месеца. Този резултат изненада пазарите, тъй като икономистите, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха по-скромен напредък от 0,7%. Данните надхвърлят значително и предвижданията на самата Корейска централна банка от август, когато се залагаше на скромните 0,3% тримесечен растеж и 3,3% за цялата година. Сега анализите сочат, че ако темпото се запази и в края на годината, годишният икономически ръст ще достигне 3,7%. На годишна база БВП бележи скок от 3,4%, надвишавайки пазарните очаквания за 3,0%.

Бумът в технологичния сектор е в основата на този успех. Около половината от регистрирания икономически напредък се дължи изцяло на производството на полупроводници. Благодарение на инвестициите в изкуствен интелект, за първите девет месеца на годината южнокорейският износ вече е прехвърлил границата от 800 милиарда долара, чупейки рекорда за цялата изминала година. Страната е напът да запише експорт за 1 трилион долара през 2026 г., с което би станала едва четвъртата държава в света с такова постижение след САЩ, Китай и Германия.

Генералният директор на отдела за икономическа статистика в централната банка Ли Донг-уон очаква износът и инвестициите да останат стабилни и през последното тримесечие, като производството на чипове ще продължи да расте и през следващата година, макар и при по-плавно покачване на цените.

Въпреки отличните външни показатели, вътрешният пазар остава в сянка. Частното потребление бележи свиване от 0,2% – първият спад от близо четири години насам. Причините се крият в по-слабия финансов сектор, спада на борсата и по-малкото продадени автомобили заради стачки в бранша.

Износът и инвестициите дърпат икономиката напред, но забавеният пазар на труда и високите лихви пречат на бързото възстановяване на вътрешното търсене. Надеждите за съживяване на доходите на домакинствата са свързани с очакваните дивиденти от технологичните гиганти в края на годината и бонусите за служителите през първото тримесечие на 2027 г.

На този фон Корейската централна банка реши да остави основната лихва без промяна, след като я повиши два пъти по-рано тази година (през юли и септември). Институцията запазва предпазлива, но оптимистична позиция, като ревизира нагоре прогнозите си за икономическото развитие на страната.

Още по темата

Южна Корея предлага военни преговори със Северна Корея заради риска от гранични сблъсъци

Южна Корея предлага военни преговори със Северна Корея заради риска от гранични сблъсъци

Южна Корея не засече новото тактическо оръжие, което Северна Корея обяви, че разполага по границата

Южна Корея не засече новото тактическо оръжие, което Северна Корея обяви, че разполага по границата

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

ЕЦБ вероятно ще задържи лихвите на 2,5% заради забавянето на икономиката в еврозоната

ЕЦБ вероятно ще задържи лихвите на 2,5% заради забавянето на икономиката в еврозоната

Петролът поевтиня с 1% заради надеждите за дипломатически пробив между САЩ и Иран

Петролът поевтиня с 1% заради надеждите за дипломатически пробив между САЩ и Иран

Пламен Киров: В Споразумението с Украйна има условие да ѝ продаваме ток на фиксирана цена

Пламен Киров: В Споразумението с Украйна има условие да ѝ продаваме ток на фиксирана цена

Цените на петрола се понижиха с около 1% на азиатските борси

Цените на петрола се понижиха с около 1% на азиатските борси

Станислав Попдончев: Данък "свръхпечалба" може да оскъпи продуктите на обложените предприятия

Станислав Попдончев: Данък "свръхпечалба" може да оскъпи продуктите на обложените предприятия

Водещи

Хутите: Египет на практика ни обяви война

Хутите: Египет на практика ни обяви война

  • Преди 6 минути
Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

  • Преди 8 минути
БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

  • Преди 13 минути
Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

  • Преди 15 минути
МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

  • Преди 23 минути
37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

  • Преди 25 минути
И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

  • Преди 34 минути
Регистрираме колите си по нови правила

Регистрираме колите си по нови правила

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

  • Преди 38 минути
Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

  • Преди 44 минути
Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

  • Преди 47 минути
Двама пешеходци пострадаха, след като бяха блъснати на пешеходна пътека в Бургас

Двама пешеходци пострадаха, след като бяха блъснати на пешеходна пътека в Бургас