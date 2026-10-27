Бумът при чиповете за изкуствен интелект изстреля икономиката на Южна Корея

Силният световен интерес към чиповете за изкуствен интелект и солидните корпоративни инвестиции засилиха икономическия растеж на Южна Корея през третото тримесечие. Предварителните разчети на централната банка обаче показват, че вътрешното потребление в страната все още боледува. Информацията предава Ройтерс.

През периода юли-септември брутният вътрешен продукт (БВП) на страната отчита тримесечен ръст от 1,0%, което е сериозно ускорение спрямо постигнатите 0,6% през предходните три месеца. Този резултат изненада пазарите, тъй като икономистите, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха по-скромен напредък от 0,7%. Данните надхвърлят значително и предвижданията на самата Корейска централна банка от август, когато се залагаше на скромните 0,3% тримесечен растеж и 3,3% за цялата година. Сега анализите сочат, че ако темпото се запази и в края на годината, годишният икономически ръст ще достигне 3,7%. На годишна база БВП бележи скок от 3,4%, надвишавайки пазарните очаквания за 3,0%.

Бумът в технологичния сектор е в основата на този успех. Около половината от регистрирания икономически напредък се дължи изцяло на производството на полупроводници. Благодарение на инвестициите в изкуствен интелект, за първите девет месеца на годината южнокорейският износ вече е прехвърлил границата от 800 милиарда долара, чупейки рекорда за цялата изминала година. Страната е напът да запише експорт за 1 трилион долара през 2026 г., с което би станала едва четвъртата държава в света с такова постижение след САЩ, Китай и Германия.

Генералният директор на отдела за икономическа статистика в централната банка Ли Донг-уон очаква износът и инвестициите да останат стабилни и през последното тримесечие, като производството на чипове ще продължи да расте и през следващата година, макар и при по-плавно покачване на цените.

Въпреки отличните външни показатели, вътрешният пазар остава в сянка. Частното потребление бележи свиване от 0,2% – първият спад от близо четири години насам. Причините се крият в по-слабия финансов сектор, спада на борсата и по-малкото продадени автомобили заради стачки в бранша.

Износът и инвестициите дърпат икономиката напред, но забавеният пазар на труда и високите лихви пречат на бързото възстановяване на вътрешното търсене. Надеждите за съживяване на доходите на домакинствата са свързани с очакваните дивиденти от технологичните гиганти в края на годината и бонусите за служителите през първото тримесечие на 2027 г.

На този фон Корейската централна банка реши да остави основната лихва без промяна, след като я повиши два пъти по-рано тази година (през юли и септември). Институцията запазва предпазлива, но оптимистична позиция, като ревизира нагоре прогнозите си за икономическото развитие на страната.