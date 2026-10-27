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Полицейска стрелба в Германия, след като кола се вряза умишлено в пешеходци

Полицейска стрелба в Германия, след като кола се вряза умишлено в пешеходци
АП/БТА

Драмата се е разиграла малко преди полунощ, точно пред очите на патрулиращи служители, които в същия момент са извършвали рутинна пътна проверка

Инцидент с врязване на автомобил в пешеходци вдигна на крак полицията в Северна Германия тази нощ, предава ДПА, позовавайки се на официално изявление на силите на реда.

Произшествието е станало в град Нойщад ам Рубенберге, разположен в провинция Долна Саксония край Хановер. При удара са пострадали между четирима и петима души, като състоянието на някои от тях е сериозно, но няма опасност за живота им.

Драмата се е разиграла малко преди полунощ, точно пред очите на патрулиращи служители, които в същия момент са извършвали рутинна пътна проверка. За да преустановят движението на превозното средство, униформените са открили стрелба по него. На местопроизшествието са регистрирани материални щети по съседни коли, като се виждат счупени стъкла, спукани гуми и следи от куршуми.

След сблъсъка хората в превозното средство са го изоставили и са избягали в неизвестна посока. На този етап разследващите не разполагат с точен брой на бегълците, а мотивите им все още се изясняват. Първоначалните данни на разследването обаче сочат, че участниците в инцидента вероятно са се познавали и атаката срещу групата пешеходци е била умишлена.

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