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Албания откри 21 нови археологически обекта, инвестициите в културното наследство скочиха с 400%

Албания откри 21 нови археологически обекта, инвестициите в културното наследство скочиха с 400%
pixabay

Данните са публикувани от Националния институт за културно наследство (IKTK) и обхващат периода от януари до септември през последните три години

Албания отчита значителен напредък в опазването и изследването на културното си наследство. През първите девет месеца на 2026 г. в страната са идентифицирани 21 нови археологически обекта, а инвестициите в сектора са нараснали с 400% спрямо същия период на 2024 г., съобщава албанската информационна агенция АТА.

Данните са публикувани от Националния институт за културно наследство (IKTK) и обхващат периода от януари до септември през последните три години.

Според институцията се наблюдава устойчиво увеличение на приходите, инвестициите и броя на проектите, свързани с реставрацията, консервацията и археологическите изследвания.

Рекорден ръст на инвестициите и проектите

Приходите на института са се увеличили с 93%, а средствата, насочени към обекти на културното наследство, бележат впечатляващ ръст от 400% спрямо 2024 г.

Значително разширяване се наблюдава и при дейностите по опазване на историческите паметници.

Броят на проектите за консервация, реставрация и археологически проучвания е нараснал с 282% в сравнение с първите девет месеца на 2024 г. и със 133% спрямо същия период на 2025 г.

Инициативите обхващат възстановяването на исторически паметници, съхраняването на археологически находки, провеждането на разкопки и наблюдението на обекти с културна стойност.

Открити са 21 нови археологически обекта

Сред най-значимите резултати от дейността на института е установяването на 21 досега неидентифицирани археологически обекта в различни райони на Албания.

Новите находища са разположени в районите на Шкодра, Лежа, Лушня, Фиер, Корча, Ерсека, Поградец, Дивяка и Саранда.

Откритията разширяват възможностите за бъдещи научни изследвания и за по-задълбочено проучване на историческото и културното наследство на страната.

Засилен контрол върху археологическите обекти

Наред с инвестициите и новите открития Албания отчита и сериозно увеличение на дейностите по археологически мониторинг.

През първите девет месеца на 2026 г. те са нараснали с 279% спрямо същия период на предходната година.

Увеличава се и броят на споразуменията, свързани с наблюдението и защитата на археологическите обекти. Те са с 32% повече спрямо 2025 г. и със 164% над нивата от 2024 г.

Паралелно с това албанските власти предприемат мерки за усъвършенстване на нормативната уредба в областта на културното наследство. През 2026 г. са одобрени осем подзаконови нормативни акта, насочени към подобряване на управлението и защитата на историческите ценности.

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