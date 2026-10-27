Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Иван Димов скъса мускул преди световното по вдигане на тежести

Иван Димов скъса мускул преди световното по вдигане на тежести

Двукратният европейски шампион на практика отпада от турнира

Двукратният европейски шампион по вдигане на тежести (2022, 2025 г.) Иван Димов е получил контузия и няма да може да се бори за предно класиране на световното първенство в Нинбо (Китай). Това е сериозен удар за 23-годишния ни тежкоатлет, който завърши на шесто място преди една година на световното в Норвегия.

Приключва ли драмата във федерацията по вдигане на тежести?

„Иван има частично разкъсване на бедрен мускул и затова заявката му е намалена с много. Ще решаваме в последния момент дали въобще ще участва", коментира от Нинбо треньорът на националния отбор Радослав Атанасов.

Заявката за двубой на Димов наистина е намалена до само 230 кг в кат. 65 кг и той е пратен да вдига (ако въобще излезе на подиума) в най-долната група D. За сравнение - тази пролет, когато спечели сребърния медал на европейското в Батуми (Грузия), Иван постигна двубой от 317 кг.

Преди него отпадна с контузия и единствената ни състезателка при жените - Бояна Костадинова. Така българският отбор остана с четирима боеспособни щангисти. 

Първи на подиума в Нинбо ще излязат петкратният еврошампион при най-леките Ангел Русев и Дениз Данев, които ще вдигат в кат. 60 кг. Състезанието им е от 10:00 часа тази сутрин. Двамата са записали по 283 кг двубой, което е шеста по сила заявка сред деветимата участници в група А. Най-много е вписал бронзовият медалист от световното във Фьорде 2025 Панг Ун-чол (КНДР) - 300 кг.

Карлос Насар ще защитава титлата си на 4 ноември в кат. 95 кг. На техническата конференция неговата заявка бе намалена с 5 кг до 390 кг. Тук най-много има иранецът Али Алипур - 400, а повече от Насар са подали още Нургиса Адилетули (Каз) и Циян Фейсян (Кит) - по 395 кг.

Последен ще вдига Христо Христов в кат. 110 кг - на 6 ноември. Той е подал двубой от 410 кг, а двама са с по 420 - Алиреза Насири (Иран) и Гарик Карапетян (Арм).     

Още по темата

Карлос Насар отказа участие на държавното първенство по вдигане на тежести

Карлос Насар отказа участие на държавното първенство по вдигане на тежести

Дениз Данев донесе златен медал за българските щанги

Дениз Данев донесе златен медал за българските щанги

Министър Керязов: Българските щангисти са обезпечени финансово за световното

Министър Керязов: Българските щангисти са обезпечени финансово за световното

Карлос Насар получи пари от ММС за световното по вдигане на тежести

Карлос Насар получи пари от ММС за световното по вдигане на тежести

Карлос Насар замина за Световното:Аз съм върховният хищник

Карлос Насар замина за Световното:Аз съм върховният хищник

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

Стоичков от Лондон: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор

Стоичков от Лондон: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор

Ангел Русев отпадна без успешен опит от световното по вдигане на тежести

Ангел Русев отпадна без успешен опит от световното по вдигане на тежести

Водещи

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Хутите: Египет на практика ни обяви война

Хутите: Египет на практика ни обяви война

  • Преди 12 минути
Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

  • Преди 14 минути
БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

  • Преди 19 минути
Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

  • Преди 21 минути
МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

  • Преди 29 минути
37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

  • Преди 31 минути
И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

  • Преди 40 минути
Регистрираме колите си по нови правила

Регистрираме колите си по нови правила

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

  • Преди 44 минути
Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

  • Преди 50 минути
Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

  • Преди 53 минути