Новини
Търси
Подкаст
Икономика

ЕС дава заден ход за колите на бензин след 2035 г.?

ЕС дава заден ход за колите на бензин след 2035 г.?

Брюксел обсъжда сериозно разхлабване на ограниченията за автомобилите с двигатели с вътрешно горене. До 20% от новите коли може да останат с бензинов или хибриден двигател и след 2035 г.

Европейската политика за бъдещето на автомобилите с двигатели с вътрешно горене е на път да претърпи нов обрат. В Брюксел се обсъжда промяна на досегашния курс към постепенно изместване на традиционните двигатели от пазара на нови автомобили.

В центъра на дискусиите е предложение, според което производителите ще трябва да постигнат 80% намаление на CO₂ емисиите спрямо нивата от 2021 г. Ако тази цел бъде приета, това би оставило пространство за значителен дял автомобили с двигатели с вътрешно горене и хибридни системи.

На практика се обсъжда възможността до 20% от новите автомобили, продавани след 2035 г., да бъдат стандартни модели с бензинов двигател или хибриди.

ЕНП настоява за промяна

Зад по-либералната позиция стои Европейската народна партия. Германският евродепутат Йенс Гизеке, член на Комисията по транспорт, заявява пред германското списание „Der Spiegel“, че групата настоява за промяна на заложените цели.

Според привържениците на идеята автомобилната индустрия не трябва да бъде ограничавана до една-единствена технология. Те посочват бързото развитие на автомобилните технологии и очакванията за по-широко използване на нисковъглеродни и екологично чисти горива.

Това би могло да даде възможност на производителите да продължат да предлагат автомобили с двигатели с вътрешно горене, но при по-строги изисквания за емисиите.

Какво означава това за шофьорите?

Ако предложението бъде одобрено, 2035 г. няма автоматично да означава край на новите бензинови и хибридни автомобили в ЕС.

Вместо пълно изместване на автомобилите с ДВГ от пазара на нови коли, ще бъде разрешен определен дял от тях, при условие че общите цели за намаляване на емисиите бъдат изпълнени.

Това не означава, че автомобилите с бензинови двигатели ще бъдат забранени след 2035 г. Става дума основно за правилата, които ще важат за новите автомобили, продавани на европейския пазар.

Съществуващите бензинови и дизелови автомобили ще могат да продължат да се използват, като обсъжданите промени засягат основно бъдещото производство и продажбата на нови превозни средства.

Гласуването беше отложено

Разногласията между политическите групи в Европейския парламент вече доведоха и до отлагане на гласуването в Транспортната комисия.

То трябваше да се проведе на 5 октомври, но по инициатива на ЕНП беше отложено с около две седмици.

Причината е, че консерватори, социалдемократи и либерали все още не са постигнали окончателно съгласие за мащаба на промените.

Основният спор е докъде трябва да стигне разхлабването на настоящите правила и какъв точно да бъде делът на автомобилите, които ще могат да използват двигатели с вътрешно горене.

Решението предстои

След обсъжданията в парламентарните комисии въпросът трябва да стигне до пленарната зала на Европейския парламент.

Финалното гласуване е планирано за 23 ноември.

Дотогава предстоят нови преговори между политическите групи и автомобилната индустрия. Изходът от тях може да определи дали след 2035 г. европейските потребители ще имат избор между изцяло електрически автомобили и ограничен, но реален дял бензинови и хибридни модели.

За автомобилния сектор залогът е голям. За милионите европейски шофьори решението ще определи не само какви нови автомобили ще могат да купуват, но и с каква скорост ще се променя автомобилният парк на континента.

Още по темата

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Tesla изтегля милиони автомобили от Китай заради проблем със скритите дръжки

Tesla изтегля милиони автомобили от Китай заради проблем със скритите дръжки

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Microsoft представя Windows като платформа за хибриден интелект

Microsoft представя Windows като платформа за хибриден интелект

Илия Проданов: Поскъпват застраховките на корабите, расте цената и на морския транспорт

Илия Проданов: Поскъпват застраховките на корабите, расте цената и на морския транспорт

Германската икономика се съживява чрез държавен дълг и военни инвестиции

Германската икономика се съживява чрез държавен дълг и военни инвестиции

ЕС изхарчил погрешно 3,8% от годишния си бюджет

ЕС изхарчил погрешно 3,8% от годишния си бюджет

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 10 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 12 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 20 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 23 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 33 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 40 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 52 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 60 минути
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица