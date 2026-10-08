ЕС дава заден ход за колите на бензин след 2035 г.?

Европейската политика за бъдещето на автомобилите с двигатели с вътрешно горене е на път да претърпи нов обрат. В Брюксел се обсъжда промяна на досегашния курс към постепенно изместване на традиционните двигатели от пазара на нови автомобили.

В центъра на дискусиите е предложение, според което производителите ще трябва да постигнат 80% намаление на CO₂ емисиите спрямо нивата от 2021 г. Ако тази цел бъде приета, това би оставило пространство за значителен дял автомобили с двигатели с вътрешно горене и хибридни системи.

На практика се обсъжда възможността до 20% от новите автомобили, продавани след 2035 г., да бъдат стандартни модели с бензинов двигател или хибриди.

ЕНП настоява за промяна

Зад по-либералната позиция стои Европейската народна партия. Германският евродепутат Йенс Гизеке, член на Комисията по транспорт, заявява пред германското списание „Der Spiegel“, че групата настоява за промяна на заложените цели.

Според привържениците на идеята автомобилната индустрия не трябва да бъде ограничавана до една-единствена технология. Те посочват бързото развитие на автомобилните технологии и очакванията за по-широко използване на нисковъглеродни и екологично чисти горива.

Това би могло да даде възможност на производителите да продължат да предлагат автомобили с двигатели с вътрешно горене, но при по-строги изисквания за емисиите.

Какво означава това за шофьорите?

Ако предложението бъде одобрено, 2035 г. няма автоматично да означава край на новите бензинови и хибридни автомобили в ЕС.

Вместо пълно изместване на автомобилите с ДВГ от пазара на нови коли, ще бъде разрешен определен дял от тях, при условие че общите цели за намаляване на емисиите бъдат изпълнени.

Това не означава, че автомобилите с бензинови двигатели ще бъдат забранени след 2035 г. Става дума основно за правилата, които ще важат за новите автомобили, продавани на европейския пазар.

Съществуващите бензинови и дизелови автомобили ще могат да продължат да се използват, като обсъжданите промени засягат основно бъдещото производство и продажбата на нови превозни средства.

Гласуването беше отложено

Разногласията между политическите групи в Европейския парламент вече доведоха и до отлагане на гласуването в Транспортната комисия.

То трябваше да се проведе на 5 октомври, но по инициатива на ЕНП беше отложено с около две седмици.

Причината е, че консерватори, социалдемократи и либерали все още не са постигнали окончателно съгласие за мащаба на промените.

Основният спор е докъде трябва да стигне разхлабването на настоящите правила и какъв точно да бъде делът на автомобилите, които ще могат да използват двигатели с вътрешно горене.

Решението предстои

След обсъжданията в парламентарните комисии въпросът трябва да стигне до пленарната зала на Европейския парламент.

Финалното гласуване е планирано за 23 ноември.

Дотогава предстоят нови преговори между политическите групи и автомобилната индустрия. Изходът от тях може да определи дали след 2035 г. европейските потребители ще имат избор между изцяло електрически автомобили и ограничен, но реален дял бензинови и хибридни модели.

За автомобилния сектор залогът е голям. За милионите европейски шофьори решението ще определи не само какви нови автомобили ще могат да купуват, но и с каква скорост ще се променя автомобилният парк на континента.