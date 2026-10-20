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Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"
pixabay

Жители разказаха за две близки срещи с животното край зоокъта в Сандански. Местните власти призовават за повишено внимание

Мечката, забелязана преди дни в района на зоокъта в Сандански, все още не е открита. Местните власти предупредиха жителите и туристите да избягват района и да бъдат особено внимателни.

Междувременно двама души разказаха пред bTV за срещите си с дивото животно, едната от които е била само на няколко метра разстояние.

Янка Самърджиева от село Лиляново се е озовала очи в очи с мечката, която се намирала на около пет метра от нея.

"Мечката я видях на 5 метра от мен. Тя ме гледа и аз я гледам. Замръзнах и край“, разказа жената.

По думите ѝ първоначално животното се намирало на пътя, но впоследствие започнало да слиза в нейната посока. Въпреки уплахата срещата приключила без нападение.

"Като ме видя, че съм слабичка - си вика, що да я ям тази жена. И ме остави", сподели Янка с чувство за хумор.

За друга среща с мечката разказа и мъж на име Мартин. В петък вечерта, около 20:30-21:00 часа, животното изскочило от реката непосредствено пред автомобила му в района на зоокъта.

Шофьорът обясни, че подал газ и натиснал клаксона в опит да изплаши мечката. По думите му тя първоначално се насочила след колата, но след това се оттеглила към гората.

Управителят на зоокъта Георги Каменаров коментира, че мечките могат да бъдат привлечени в района от наличието на животни. Според него сушата и недостигът на храна също са възможни причини дивите животни да слизат към населени места.

Той посочи, че през последните дни притесненията сред хората постепенно са намалели.

Кметът на Лиляново Костадин Николов също заяви, че местните жители не са силно обезпокоени. По думите му ловци от селото смятат, че мечката вероятно няма да остане в района и може вече да се е върнала в гората.

Въпреки това няма потвърдена информация къде се намира животното.

Местните власти продължават да призовават хората да избягват района на забелязването му и да бъдат предпазливи при придвижване в близост до горски територии.

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