Оставиха в ареста мъж от Сандански, задържан с 2 кг хероин

Окръжният съд в Благоевград нареди в ареста да остане Крум Николов - Ейпъла от Сандански, задържан при акция, при която в дома му са открити близо два килограма хероин.

Прокурорът посочи, че фактът, че Крум Николов е земеделски производител, не изключва възможността да се занимава и с наркоразпространение. Като аргумент обвинението посочи и откритото количество наркотично вещество – близо два килограма хероин, предава novini.bg.

Защитникът му адвокат Георги Цветанов поиска от съдебния състав по-лека мярка за неотклонение – “домашен арест“. Той посочи, че Николов има постоянен адрес, деца, за които се грижи, както и майка, за която полага грижи.

Крум Николов заяви пред съда, че е земеделски производител. Той посочи още, че има две дъщери, както и жена, с която живее на съпружески начала.

По време на заседанието са обсъждани и данни за предходни прояви на Николов, свързани с дрога.

След като изслуша страните и прецени събраните до момента материали по досъдебното производство, съдът постанови Николов да остане в ареста.