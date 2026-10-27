Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Левски без двама халфове в Кърджали, Сангаре се завръща

Левски без двама халфове в Кърджали, Сангаре се завръща
БТА

"Сините" обявиха групата си за мача

Халфовете Асен Митков и Гашпер Търдин не попаднаха в разширения състав на Левски за гостуването на Арда от 12-ия кръг на Първа лига, което е тази вечер в Кърджали от 19:30 часа. Двамата продължават да лекуват контузии и няма да бъдат на разположение на Хулио Веласкес за двубоя. 

В разширения състав се завръща нападателят Мустафа Сангаре. 

Ето групата на "сините": 

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров;
Защитници: Алдаир Невеш, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес;
Халфове: Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Мазир Сула, Сержиньо;
Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Армсторнг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа, Мустаха Сангаре, Стивън Стоянчов.

Още по темата

Левски назначава нов спортен шеф

Левски назначава нов спортен шеф

Левски е готов с плана за зимна подготовка

Левски е готов с плана за зимна подготовка

Левски пуска билетите за мача с Ягелония

Левски пуска билетите за мача с Ягелония

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Оперираха успешно Кварацхелия

Оперираха успешно Кварацхелия

Водещи

Младежките президент и вицепрезидент пред "Таралеж": Политиката не трябва да насажда страх

Младежките президент и вицепрезидент пред "Таралеж": Политиката не трябва да насажда страх

  • Току-що
Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

  • Преди 3 минути
ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

  • Преди 8 минути
Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

  • Преди 17 минути
Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

  • Преди 19 минути
Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

  • Преди 24 минути
"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

  • Преди 36 минути
БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

  • Преди 41 минути
Оперираха успешно Кварацхелия

Оперираха успешно Кварацхелия

  • Преди 43 минути
Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

  • Преди 45 минути
Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

  • Преди 51 минути