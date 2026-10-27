Левски без двама халфове в Кърджали, Сангаре се завръща

Халфовете Асен Митков и Гашпер Търдин не попаднаха в разширения състав на Левски за гостуването на Арда от 12-ия кръг на Първа лига, което е тази вечер в Кърджали от 19:30 часа. Двамата продължават да лекуват контузии и няма да бъдат на разположение на Хулио Веласкес за двубоя.

В разширения състав се завръща нападателят Мустафа Сангаре.

Ето групата на "сините":

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир Невеш, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес;

Халфове: Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Мазир Сула, Сержиньо;

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Армсторнг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа, Мустаха Сангаре, Стивън Стоянчов.