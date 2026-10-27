Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

Вратарят на Левски Светослав Вуцов отново ще остане извън състава на националния отбор, въпреки че селекционер вече не е Александър Димитров. Атанас Рибарски, който ще води България в следващите два мача от Лига на нациите, не планира да повика 24-годишния страж на шампионите, научи ТАРАЛЕЖ.

Светослав Вуцов отказа да играе за "лъвовете" след загубата с 0:4 от Испания в световна квалификация преди година. Той влезе в спор с тогавашния селекционер Александър Димитров и неговия щаб. Смяташе се, че след напускането на последния Вуцов отново ще се завърне в състава на България, но на този етап това няма да се случи.

Много е вероятно Рибарски да повика Пламен Андреев за предстоящите мачове с Исландия в Пловдив и Естония в Талин през следващия месец. Вратарят на Дебрецен се намира в отлична форма, а освен това младежките национали нямат мачове в предстоящата международна пауза.

До момента основният избор под рамката на вратата падаше върху Даниел Наумов, Димитър Митов и Алекс Божев. Почти сигурно сега един от тях тримата няма да бъде повикан за сметка на юношата на Левски.

Автор: Виктор Вутов