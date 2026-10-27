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Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор
levski.bg

Атанас Рибарски праща повиквателна на Пламен Андреев

Вратарят на Левски Светослав Вуцов отново ще остане извън състава на националния отбор, въпреки че селекционер вече не е Александър Димитров. Атанас Рибарски, който ще води България в следващите два мача от Лига на нациите, не планира да повика 24-годишния страж на шампионите, научи ТАРАЛЕЖ. 

Светослав Вуцов отказа да играе за "лъвовете" след загубата с 0:4 от Испания в световна квалификация преди година. Той влезе в спор с тогавашния селекционер Александър Димитров и неговия щаб. Смяташе се, че след напускането на последния Вуцов отново ще се завърне в състава на България, но на този етап това няма да се случи. 

Много е вероятно Рибарски да повика Пламен Андреев за предстоящите мачове с Исландия в Пловдив и Естония в Талин през следващия месец. Вратарят на Дебрецен се намира в отлична форма, а освен това младежките национали нямат мачове в предстоящата международна пауза. 

До момента основният избор под рамката на вратата падаше върху Даниел Наумов, Димитър Митов и Алекс Божев. Почти сигурно сега един от тях тримата няма да бъде повикан за сметка на юношата на Левски. 

Автор: Виктор Вутов

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