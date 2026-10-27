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Хутите обявиха удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия

Хутите обявиха удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия
Снимка: AP/БТА

Йеменската групировка твърди, че е предизвикала пожар в нефтопреработвателния завод "Рас Танура", но саудитските власти не са потвърдили нападението

Йеменските бунтовници хути обявиха, че са атакували най-големия нефтопреработвателен завод в Саудитска Арабия - "Рас Танура", разположен на брега на Персийския залив, западно от Ормузкия проток. Това предаде Ройтерс.

Говорителят на подкрепяната от Иран групировка Яхия Сария заяви, че атаката е била извършена с балистични ракети и е предизвикала пожар в съоръжението. Саудитските власти обаче все още не са потвърдили, че заводът е бил обект на нападение.

Според Ройтерс от септември хутите зачестяват ударите си срещу Саудитска Арабия, с което откриват допълнителен фронт в по-широкия конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Почти целият износ на петрол от Саудитска Арабия преминава през две основни пристанища - Рас Танура в Персийския залив и Янбу на брега на Червено море. И двете съоръжения вече са били обект на атаки от страна на йеменската групировка.

Междувременно "Блумбърг нюз", позовавайки се на свой източник, съобщи, че саудитските власти са овладели пожар в близост до петролния терминал в Рас Танура в ранните часове на деня.

На този фон властите в Рияд издадоха предупреждение за възможна опасност. Малко след това журналисти на Франс прес съобщиха, че са чули четири експлозии в саудитската столица, която през последните седмици се превърна в една от основните цели на атаките на хутите.

Жителите на града са получили съобщения за "въздушна заплаха", придружени от призив да се укрият на безопасно място.

По-късно водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че нейните сили са свалили две балистични ракети, насочени към Рияд.

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