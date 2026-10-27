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Рекордна активност на изборите в Израел

Рекордна активност на изборите в Израел
АП/БТА

Пред избирателните секции в цялата страна се извиха дълги опашки

Израелците масово гласуват на най-важните избори в съвременната си история, бележейки най-високата избирателна активност от близо половин век насам, предава Ройтерс.

Вотът днес е първият след атаките на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. и се превърна в своеобразен референдум за дългогодишното управление на премиера Бенямин Нетаняху.

Пред избирателните секции в цялата страна се извиха дълги опашки. Обществото остава дълбоко разединено от травмата от най-смъртоносния ден в историята на държавата и последвалите мащабни конфликти в Газа, Ливан и Иран. Централната избирателна комисия отчете, че през първите пет часа са гласували 31,5% от имащите право на глас - темпо, което не е виждано от легендарните избори през 1977 г., довели за първи път десницата на власт.

Политиката на консервативната коалиция на Нетаняху задълбочи международната изолация на Израел, но самият той защитава наследството си, обявявайки се за единствения лидер със силна воля да се противопостави на враговете на страната.

Срещу него се изправя основният му съперник Гади Айзенкот - бивш началник на генерания щаб на армията и ястреб в сферата на сигурността, подкрепян от коалиция от десни, центристки и маргинализирани леви среди.

Сондажите предвиждат изключително оспорвана надпревара, като нито един от двамата няма лесен път към формиране на мнозинство в 120-местния парламент.

Пет часа след началото на вота Нетаняху призова привържениците си към пълна мобилизация, предупреждавайки за висока активност сред левите гласоподаватели и израелските араби, които съставляват около една пета от населението.

От своя страна Айзенкот, който гласува в атакувания през 2023 г. кибуц Нир Оз, заяви, че Израел има нужда от „нов дух“, който да поправи грешките от последните три години. Той определи операцията в Газа като провал, тъй като „Хамас“ все още управлява, и обеща да неутрализира военната мощ на групировката до 18 месеца след съставяне на кабинет.

Междувременно арабското малцинство в Израел гласува в безпрецедентни мащаби по думите на техния кандидат Ахмед Тиби. На този фон крайнодесният партньор на Нетаняху — Итамар Бен-Гвир, гласува в селище на Западния бряг и прогнозира победа за сегашния премиер.

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