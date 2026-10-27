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Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси
АП/БТА

Ръководството дава още един шанс на английския специалист, но вече разглежда възможни негови заместници

Майкъл Карик ще остане начело на Манчестър Юнайтед за гостуването на Челси този уикенд, съобщава BBC Sport. Ръководството е решило да даде още една възможност на 45-годишния специалист да обърне негативната тенденция.

Карик е под огромен натиск след домакинското поражение с 0:3 от Борнемут. Резултатът удължи серията на „червените дяволи“ на осем поредни мача без победа във всички турнири и остави отбора само на точка над зоната на изпадащите.

Мениджърът проведе тренировката на тима във вторник сутринта и продължава подготовката за двубоя на „Стамфорд Бридж“. На този етап той не е бил информиран за предстояща промяна на треньорския пост.

Въпреки това ръководството на Манчестър Юнайтед вече проучва възможните варианти при раздяла с Карик. Сред водещите кандидати са бившият мениджър на Нюкасъл Еди Хау и бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман.

И двамата специалисти са свободни и са наясно с интереса от „Олд Трафорд“. Според информациите Хау е готов да разгледа възможността да поеме Юнайтед, ако постът бъде освободен.

На Карик беше поверен постоянният пост през май след успешен период като временен наставник. Той подписа договор до 2028 година, но слабият старт на новия сезон постави бъдещето му под сериозна въпросителна.

Предстоящият мач с Челси може да се окаже решаващ за английския специалист. Ново поражение вероятно ще засили натиска върху ръководството да предприеме треньорска промяна.

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