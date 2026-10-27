Отмениха частичното бедствено положение в Кюстендил

В Кюстендил отпада частичното бедствено положение, което бе въведено на 21 октомври заради проблемите с водоснабдяването. Общинските власти обявиха края на 7-дневния извънреден режим, който бе необходим за извършването на сондажни дейности от местното ВиК дружество.

Сондажните пробиви са направени над града в зоната на Осоговската планина, където се сближават шест речни притока, захранващи пречиствателната станция в квартал „Върташево“. Експертите очакват, че това инженерно решение ще гарантира нужния минимум от 240 литра в секунда и ще осигури дългосрочно питейна вода за половината от жителите на Кюстендил.

Ивайло Чалъков, експерт по управление при кризи в Общината, поясни, че въвеждането на частично бедствено положение е било задължителна законова процедура, докато тежката техника е работила по трасето.

Паралелно с това местни шофьори алармират за сериозни повреди и опасни дупки по асфалта на ключови улици в Кюстендил, зейнали след неотдавнашни ВиК ремонти, съобщава БНР. От кметството вече са издали разпореждане компрометираните участъци незабавно да бъдат засипани с трошен камък (фракция), докато настъпи подходящият технологичен момент за трайното им асфалтиране.