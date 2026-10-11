Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Петте водещи компании в таксиметровия сектор на територията на община Кюстендил са внесли искане до Общинския съвет за актуализация на цените на превозите. Местните превозвачи настояват и за въвеждането на нова методика за изчисляване на минималните и максималните тарифи за километър пробег, като за модел се посочва вече приетият механизъм в Столичния общински съвет, предава БНР.

Предстои местните съветници да обсъдят тези искания на следващото си заседание.

Новото предложение предвижда дневната тарифа да бъде с минимален праг от 66 евроцента и максимален от 88 евроцента на километър. За нощната тарифа се изисква минимум от 77 евроцента и таван от 99 евроцента за километър. Като основни причини за поскъпването фирмите изтъкват повишените разходи за горива, по-скъпите резервни части, гуми, технически прегледи и скока в сумите за осигуровки.

Сегашните цени бяха фиксирани с решение на Общинския съвет от началото на декември 2025 г. В момента действащите стойности са: за дневна услуга – от 1,30 лв. до 1,50 лв. на километър, а за нощна услуга – между 1,00 лв. и 1,10 лв. за километър.

Браншът предлага новата ценова система в Кюстендил да се актуализира автоматично, като задължително отразява нивата на инфлация, ръста на минималната работна заплата и пазарните колебания в цените на енергоносителите.

По действаща наредба на местния парламент максималният брой на разрешените таксиметрови автомобили в общината е ограничен до 500 коли. В продължение на десетилетия секторът в града оперираше по специфичната схема за таксуване „от точка до точка“, при която последната фиксирана цена за курс в рамките на Кюстендил беше 4 лева. Тази практика обаче беше прекратена преди около една-две години след съвместни регулаторни действия от страна на Общината и ДАИ.