Новини
Търси
Подкаст
Общество

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите
БТА

Новото предложение предвижда дневната тарифа да бъде с минимален праг от 66 евроцента и максимален от 88 евроцента на километър

Петте водещи компании в таксиметровия сектор на територията на община Кюстендил са внесли искане до Общинския съвет за актуализация на цените на превозите. Местните превозвачи настояват и за въвеждането на нова методика за изчисляване на минималните и максималните тарифи за километър пробег, като за модел се посочва вече приетият механизъм в Столичния общински съвет, предава БНР.

Предстои местните съветници да обсъдят тези искания на следващото си заседание.

Новото предложение предвижда дневната тарифа да бъде с минимален праг от 66 евроцента и максимален от 88 евроцента на километър. За нощната тарифа се изисква минимум от 77 евроцента и таван от 99 евроцента за километър. Като основни причини за поскъпването фирмите изтъкват повишените разходи за горива, по-скъпите резервни части, гуми, технически прегледи и скока в сумите за осигуровки.

Сегашните цени бяха фиксирани с решение на Общинския съвет от началото на декември 2025 г. В момента действащите стойности са: за дневна услуга – от 1,30 лв. до 1,50 лв. на километър, а за нощна услуга – между 1,00 лв. и 1,10 лв. за километър.

Браншът предлага новата ценова система в Кюстендил да се актуализира автоматично, като задължително отразява нивата на инфлация, ръста на минималната работна заплата и пазарните колебания в цените на енергоносителите.

По действаща наредба на местния парламент максималният брой на разрешените таксиметрови автомобили в общината е ограничен до 500 коли. В продължение на десетилетия секторът в града оперираше по специфичната схема за таксуване „от точка до точка“, при която последната фиксирана цена за курс в рамките на Кюстендил беше 4 лева. Тази практика обаче беше прекратена преди около една-две години след съвместни регулаторни действия от страна на Общината и ДАИ.

Още по темата

Откриха стар боеприпас при изкопни дейности в Кюстендил

Откриха стар боеприпас при изкопни дейности в Кюстендил

Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

51 000 продукта без български етикет откриха в склад в Кюстендил

51 000 продукта без български етикет откриха в склад в Кюстендил

Пречиствателната станция край Кюстендил е замърсила Струма

Пречиствателната станция край Кюстендил е замърсила Струма

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Горящ автомобил блокира пътя между Мездра и Ботевград

Горящ автомобил блокира пътя между Мездра и Ботевград

Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха

Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха

Русе счупи 102-годишен температурен рекорд: Над 33 градуса през октомври

Русе счупи 102-годишен температурен рекорд: Над 33 градуса през октомври

Водещи

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

  • Преди 1 минута
Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

  • Преди 4 минути
На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

  • Преди 10 минути
Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

  • Преди 26 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

  • Преди 32 минути
На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

  • Преди 33 минути
Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

  • Преди 42 минути
Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

  • Преди 44 минути
На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

  • Преди 45 минути
Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

  • Преди 55 минути
Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

  • Преди 1 час
Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

  • Преди 1 час
Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

  • Преди 1 час
На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

  • Преди 2 часа