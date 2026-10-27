5 жалби блокират федерацията по борба

Борбата стана поредният спорт в България, чиято федерация е спъната в работата си заради обжалване и съдебни спорове, пишат колегите от segabg.com.

Само 9 дни след извънредното общо събрание, на което Станка Златева бе свалена като президент и на нейно място бе избран Тодор Ангелов, вписването на новия Управителен съвет е блокирано от общо 5 искови молби срещу решенията на форума.

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С днешна дата в Търговския регистър са отбелязани съдебни обжалвания от пет клуба: "Камен Лозанов" (Плевен), "Андрей Димитров" (София), "Дебрен 2024" (с.Гърмен), "Белица" и "Кърджали", заради които производството по вписване е спряно.

Веднага след събранието на 17 октомври Станка Златева обяви, че няма никакво намерение да обжалва, а ще даде на новия президент пълномощно и се оттегля.

Подобно изказване, впрочем, направи и Стефан Ботев, когато миналия декември загуби вота във федерацията по щанги, но три близки до него клуба обжалваха решенията и до съвсем скоро работата там бе блокирана, докато не бе оттеглена и последната искова молба. Стефка Костадинова също поздрави Весела Лечева след загубения избор в БОК, но после нейни поддръжници направиха блокаж от жалби за повече от година.